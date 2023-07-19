السعودية تغلق 147 مؤسسة صحية مخالفة

المصدر: د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الصحة السعودية أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغت 4285 عقوبة، منها 375 عقوبة رصدت على فئة المستشفيات، و2160 على المجمعات الطبية، و1486 على الصيدليات، و264 على المؤسسات الصحية الأخرى.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء ، إنه جرى تنفيذ 147 قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت سبعة مستشفيات، و106 مجمعات طبية، وثلاث صيدليات، و31 مؤسسة صحية أخرى، فيما جرى تنفيذ 934 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، وبلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية 6661 مخالفة للمؤسسات الصحية.

وأبانت أنه جرى تكثيف الزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية، حيث تم تنفيذ 14 ألفا و853 زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال النصف الأول لعام 2023.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز