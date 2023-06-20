بدائل التستوستيرون آمنة لمرضى القلب

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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خلصت تجربة سريرية جديدة إلى أنَّ العلاج ببدائل التستوستيرون آمن لمعظم الرجال الذين يعانون من مشكلات في القلب والذين تم تشخيصهم أيضاً باضطراب انخفاض هرمون التستوستيرون.

ووجدت التجربة أن استبدال التستوستيرون لم يرفع معدل إصابة هؤلاء المرضى بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة المرتبطة بالقلب في مجموعة من الرجال يعانون من مشكلات في القلب وقصور الغدد التناسلية - وهي حالة أدى فيها انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون إلى مشكلات صحية معينة.

قال كبير الباحثين الدكتور ستيف نيسن، رئيس طب القلب والأوعية الدموية في كليفلاند كلينك: «بالنسبة للرجال المصابين بأمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول هرمون التستوستيرون -عند إعطائه بجرعات مناسبة ومراقبة بعناية - لا يزيد من مخاطر الأزمات المتعلقة بالقلب مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة لأسباب تتعلق بالقلب».

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