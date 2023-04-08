الموز الفاكهة السحرية للرياضيين

المصدر: البيان

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كشف موقع «هيلث لاين» عن فوائد سحرية للموز للرياضيين الهواة أو المحترفين مؤكداً أن أكل الموز بعد التمرين الرياضي يساعد على تسريع الشفاء العضلي، كما أنه يعد مغذياً وغنياً بشكل خاص بالمياه والكربوهيدرات.

وتابع إنه «إضافة إلى ذلك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة على إفراز هرمون الإنسولين، الذي يساعد على نقل السكر من الدم إلى خلايا العضلات».

وغالباً ما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الموز، مع مصدر للبروتين فوراً بعد الانتهاء من التمرين، وهو طريقة لمساعدة عضلاتك على التعافي والنمو.

في المقابل، يوصي خبراء الصحة بتناول موزة واحدة قبل التمرين بفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، للحصول على طاقة وتوليد أقصى قدر من الطاقة في أثناء التمرين.

وخلص «هيلث لاين» إلى أن تناول الموز يتوقف على الهدف المتوخى منه، فإذا كان الشخص يرغب في تقليل الالتهاب وسرعة الاستشفاء العضلي فينصح بتناوله بعد التمرين، أما في حال كان يهدف إلى دخول التمرين الرياضي بكل قوة ونشاط، فيستحسن تناوله قبل التمرين بفترة قصيرة.

ويعد الموز الفاكهة رقم 1 للاعبي كمال الأجسام فهو يحتوي على مستويات عالية من الحديد، كما يقوم بتحفيز إنتاج الهيموجلوبين في الدم وكذلك يساعد على علاج فقر الدم.

والموز غني بفيتامينات مجموعة ب التي تساعد على تهدئة النظام العصبي، ومن فوائد الموز أيضاً التقليل من خطر البدانة.

ومن فوائد الموز أنه يساعد على الاستشفاء العضلي، فمن المعروف أنه بعد التمرين سوف تكون العضلات في حالة الهدم (لأن التمرين يحدث فيه بعض التمزقات) ولهذا السبب فإن تناول الموز بعد التمرين ينقل الجسم نقلة من حالة الهدم إلى حالة البناء واستشفاء العضلة ما يزيد في حجم الكتلة العضلية.

ويسهم الموز في تقوية العظام فحينما تتناول الموز فإن البوتاسيوم الذي بالموز يقلل من الصوديوم في جسمك فلا تضعف عظامك كما أن البوتاسيوم بنفسه يساعد على تقوية العظام وتثبيت الكالسيوم بها ولذلك يعد الموز من مقويات العظم.

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