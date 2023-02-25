الشعور بالتعب بعد الاستيقاظ من النوم.. 7 أسباب للمشكلة

المصدر: البيان

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يعاني بعض الأشخاص من مشكلة عدم الشعور بالراحة والتعب بعد الاستيقاظ من النوم، ما يؤثر على المزاج العام طوال اليوم، ووفقاً لموقع " healthshot" فإن هناك 7 أسباب تفسر عدم الراحة والشعور بالتعب عند الاستيقاظ وجاءت كالتالي:

أسباب المشكلة

*الضوء الأزرق



يقوم الضوء الأزرق، بقمع إفراز الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم إيقاع الجسم اليومي ما يجعل من الصعب الحصول على نوم عميق في الليل، وبالتالي يستيقظ الشخص مرهقًا في صباح اليوم التالي، ومن الأفضل التقليل من وقت الشاشة، قبل النوم.

* المرتبة



يجب أن تكون المرتبة مريحة فاختيار مرتبة غير مريحة قد تؤدي إلى آلام جسدية تستمر طوال النهار.



*الغدة الدرقية

معاناة الإنسان من مرض معين يؤثر على مزاجه العام طول اليوم فعلى سبيل المثال: مشاكل الغدة الدرقية تسبب الشعورك بالتعب في الصباح بعد الاستيقاظ، كما قد تشعر بأنك متقلب المزاج.

تميل الغدة الدرقية إلى إنتاج القليل جدًا أو الكثير من هرمون الغدة الدرقية؛ وهذا يؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، مما قد يؤثر على النوم الذي يسبب التعب في الصباح عندما تستيقظ.

*الاكتئاب

يعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب صعوبة في النوم أثناء الليل ويمكن أن يصابوا أيضًا بالنعاس المفرط أثناء النهار ويفقد المصابون بالاكتئاب كل الاهتمام بجميع الأنشطة اليومية بما في ذلك النوم.

* فقر الدم



قد يؤدي وجود مستويات غير كافية من الحديد في دمك إلى الشعور بالتعب عند النوم والاستيقاظ في صباح اليوم التالي.

يجب أن تتأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالحديد، وإذا أمكن يمكنك أيضًا تناول مكملات الحديد ولكن فقط بعد استشارة طبيبك يمكنك تناول السبانخ والزبيب والمشمش والبازلاء والفول والمأكولات البحرية والدواجن.



*الكسل

الجلوس لفترة طويلة وعدم الحركة يؤدي إلى قلة النوم ويجعل الشخص يشعر بالتعب بعد الاستيقاظ.

*الجفاف



يؤدى الجفاف إلى تقليل وجود الأحماض الأمينية في الجسم، والتي تؤثر على الميلاتونين.

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