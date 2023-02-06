ظهور نصف قمر في عين الإنسان يشير لهذا المرض

المصدر: البيان

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يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الكوليسترول في الدم مما يؤدي بمرور الوقت إلى التسبب في انسداد خطيرا في الشرايين، مما يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.، ومن علامات زيادة الكوليسترول ظهور نصف قمر "هلال" في عين الإنسان.

ويلاحظ الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم العائلي - وهي حالة وراثية ترتفع فيها بشكل استثنائي مستويات الكوليسترول في الدم - بعض العلامات الجسدية منها "هلال" في العين "نصف القمر" في العين.

وتصف مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هذا على أنه "لون رمادي مائل للبياض على شكل نصف قمر، على السطح الخارجي للقرنية." ويحدث ذلك عندما يتراكم الكوليسترول الزائد في الجسم.

وإلى جانب الهلال في العين، قد تظهر علامات أخرى على الجسم، تعد بمثابة جرس إنذار لتحذيرك من ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك، تشمل:

تورم الأوتار على مفاصل يديك ووتر العرقوب في مؤخرة الكاحل. يمكن أن تبدو مثل كتل دهنية صغيرة.

بقع مرتفعة شاحبة صفراء، حول العينين وعلى الجفون (زانثلازما).

وكما هو الحال مع ارتفاع الكوليسترول المرتبط بنمط الحياة، فإن الكوليسترول المرتبط بالتاريخ العائلي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل أمراض القلب.

وهناك اختلاف رئيسي بين الكوليسترول "العائلي" وذلك المرتبط بنمط الحياة، وهو أن التغييرات في نمط الحياة لخفض المرتبط بعوامل الوراثة لن تكون كافية في كثير من الأحيان".

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إنه اضطراب وراثي يؤثر على واحد من كل 250 شخصا، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب التاجية في سن أصغر".

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون منه، فإن ممارسة الرياضة وعادات الأكل الصحية مهمة، لكنها غالبا لا تكفي لخفض نسبة الكوليسترول لديهم إلى مستوى صحي وفق سكاي نيوز.

في مثل هذه الحالات، فإن الأدوية ضرورية للمساعدة في السيطرة على مستويات الكوليسترول.

الكشف المبكر عن فرط كوليسترول الدم العائلي وعلاجه، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بحوالي 80 في المائة.

إذا تم تشخيص إصابة طفلك به، فقد يلزم العلاج بالعقاقير المخفضة للكوليسترول في مرحلة الطفولة، وغالبا ما يبدأ ذلك من سن الثامنة إلى العاشرة، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

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