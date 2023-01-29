دراسة توضح تأثير الجاذبية على القولون

المصدر: البيان

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نشرت دراسة حديثة تعتقد أن تأثيرات الجاذبية يمكن أن تكون أحد الأسباب وراء حدوث القولون العصبي، وهو أحد أمراض الجهاز الهضمي الشائعة.

ويقول الطبيب بيرنان شبيجل (Brennan Spiegel) مدعي هذه الفرضية، وهو دكتور في الطب ومدير أبحاث الخدمات الصحية في مركز (Cedars-Sinai)، أن أعراض القولون العصبي ونوباته قد تحدث عند الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في السيطرة على تأثير الجاذبية، وقال إن هذا لا ينحصر في القولون العصبي فقط إذ من الممكن أن يشمل حالات صحية أخرى.

وقال الدكتور بيرنان إن الجاذبية تؤثر على جميع العناصر والكائنات على سطح الأرض، وجسمنا يعد أحد هذه العناصر، ولا بد من أن للجاذبية تأثيرًا مستمرًا على صحة الإنسان وفق موقع "ويب طب".

وحسب اعتقاده أن الجاذبية تسبب سحب أعضاء الجسم للأسفل والضغط على العمود الفقري، مما يسبب ضغطًا إضافيًا على الأعضاء الموجودة في البطن، وقد تكون طبيعة أجسام بعض الأشخاص غير قادرة على السيطرة على تأثيرات الجاذبية هذه، مما يسبب أعراضًا على الصحة، ومنها: أعراض القولون العصبي المتمثلة بألم البطن، وتشنجات في عضلات البطن، والدور، والتعرق، وسرعة ضربات القلب، وآلام الظهر.

ومن الجدير ذكره أن القولون العصبي يصيب أكثر من 10% من سكان العالم، ولا يزال الخبراء إلى الآن غير متأكدين من الأسباب وراء حدوثه، حيث إن هناك نظريات تعتقد أن السبب وراءه قد يكون اضطرابًا في التفاعل بين الجهاز الهضمي والدماغ، بينما تعتقد نظريات أخرى أن السبب يمكن أن يكون فرط حساسية الأمعاء أو اضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي، واضطرابات مستويات السيروتونين غير الطبيعية.

مع ذلك يرى العديد من الخبراء أن الفرضية التي وضعها بيرنان شبيجل مستفزة، وتتطلب المزيد من البحث والاختبار على أرض الواقع.



أعراض القولون العصبي

آلام مزمنة في البطن.

إسهال مزمن.

إمساك مزمن.

إسهال وإمساك بالتناوب.

زيادة الغازات.

الانتفاخ في البطن.

صورة لمرأة تعاني من ألم في البطن

فقدان الوزن.

نزيف من المستقيم.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ألم مستمر في البطن لا يخف إلا مع التبرز، أو إخراج الريح.

القيء غير معروف السبب.

صعوبة في البلع.

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