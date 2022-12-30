الكستناء في الشتاء... غطاء الليالي الباردة

المصدر: البيان

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عندما يحين الشتاء، تبرز أهمية الكستناء والتي تعد أحد أنواع المكسرات، لتعطينا الدفء في ليالي البرد القارصة، حيث تحتوي على العديد من الفوائد تجعل منها غذاء الشتاء المحبب.



فقدان الوزن

من أهم مميزات الكستناء أنها منخفضة السعرات الحرارية، فهي تساعد في إنقاص الوزن عن طريق الحد بشكل فعال من الجوع والحفاظ على الشخص ممتلئًا لفترة أطول من الوقت، بسبب احتوائها على البروتين.

تقوية المناعة

أكدت أخصائية التغذية العلاجية دانية الأطرش أن الكستناء تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري، وضغط الدم.

ضغط الدم المرتفع

تساعد الكستناء التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، في خفض ضغط الدم المرتفع، وأكدت أخصائية التغذية دانية الأطرش، أن الدراسات أشارت أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم معرضين بشكل أقل للإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

التقليل من الإجهاد

تعتبر الكستناء مصدرًا جيدًا لفيتامين سي وبي، والذي يمكن أن يساعد في التعامل مع الإجهاد وتعزيز الأداء الصحي للجهاز العصبي، كما أنه يساعد في إنتاج النواقل العصبية التي تعزز الحالة المزاجية وتحفز على النوم.



الهضم الجيد

لأنها تحتوي على نسبة جيدة من الألياف، تساعد الكستناء على هضم الطعام بشكل أكثر كفاءة، كما أنها تعزز من عملية الهضم عن طريق تسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء.



وتعتبر الكستناء النيئة آمنة بشكل كبير لمعظم الناس ومع ذلك، فهي تحتوي على حمض "التانيك"، مما يعني أنها قد تسبب تهيجاً في المعدة أو الغثيان أو تلف الكبد إذا كنت تعاني من أمراض الكبد أو تعاني من مشاكل في الكلى.

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