تسجيل إصابة ثانية بشلل الأطفال في السودان

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية عن تأكيد حالة إصابة جديدة بفيروس شلل الأطفال من النوع 2 (cVDPV2) في طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بغرب دارفور، وفق ما ذكرت صحيفو "الانتباهة" المحلية.

وأوضحت الوزارة أن الفيروس المكتشف يرتبط بسلالة منتشرة في بورنو نيجيريا في العام 2021، ولا علاقة له بفيروس شلل الأطفال المتحور الذي أنتشر بالسودان في 2020.

وأعلنت الوزارة في بيان عن دعم من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وشركاء آخرين، لإجراء تقصي ميداني لتقييم مدى انتشار الفيروس وفقًا للتوجيهات والخبرة الدولية.

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