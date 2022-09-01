مجلس الصحة الخليجي: 80% من كبار السن لديهم أمراض مزمنة

المصدر: البيان

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أصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي دليلاً شاملاً للفحوصات الطبية، التي تشمل العمر منذ الولادة وحتى 60 سنة وما فوق، حيث يساعد هذا الدليل على معرفة ماهي الفحوصات الطبية الدورية التي تهم كل فئة عمرية، كما يشمل الدليل في صفحاته الـ 36 على أهمية الفحوصات الدورية وماذا تقدم للشخص، وأيضاً أرقام عن بعض الفحوصات الدورية، وفحوصات الأطفال، مثل الزيارات الدورية ومتابعة جدول التطعيمات وفحص الكوليسترول وصحة الفم، بالإضافةإبى فحوصات البالغين وكبار السن، وكيفية متابعة حالتك الصحية من المنزل.

وقال المجلس إن الفحوصات الدورية تكشف عن بعض الأمراض التي لا تظهر أعراضها في مرحلة مبكرة، مثل ضغط الدم و الكوليسترول، وتعتمد الفحوصات الدورية على عدة عوامل منها الفئة العمرية والجنس والتاريخ المرضي، كما وضح أن هناك فرقا بين الفحوصات الدورية والاختبارات التشخيصية والرعاية المستمرة، حيث إن الأولى تتم لشخص سليم قبل ظهور الأعراض لمرض معين بهدف الكشف المبكر عنه ومنع حدوث المضاعفات، أما النوع الثاني فيتم عمله لتأكد من تشخيص مرض معين لدى الشخص المشتبه في إصابته والبدء بعلاجه، والنوع الأخير يكون لمن تم تشخيصه بمرض مزمن يحتاج إلى متابعة منتظمة مع الطبيب للحصول على رعاية مستمرة للسيطرة على المرض.

ونوه الدليل الذي أصدرة مجلس الصحة الخليجي إلى أن 95% من معدل الشفاء من سرطان الثدي إذا تم الكشف عنه مبكراً، وأن 46% من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب، و90% من الذين يشَخصون بسرطان القولون في مراحلة المبكرة يتمتعون بحياة أطول، و90% من النساء اللاتي يجرين الفحص الدوري لسرطان عنق الرحم في مراحلة المبكرة يسهل علاجهن، و45% من حالات السكتة القلبية تكون صامتة.

ونفى الدليل ما يتداول كثيراً بين الناس حول اختبار على شكل صور تدعي أنها تقيس النظر من خلال معرفة الرقم أو قراءة المكتوب فيها، وقال المجلس بأنه لا يمكن تحديد مستوى حدة النظر إلا عن طريق زيارة الطبيب لعمل الفحوصات المتخصصة، وذكر بأن أكثر من 80% من كبار السن لديهم مرض مزمن واحد على الأقل.

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