مصر ..تحذيرات شديدة من حقنة هتلر الملعونة

المصدر: البيان

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حقنة هتلر هي تركيبة من مضاد حيوي وكورتيزون وفيتامينات وتسمى بحقنة البرد في الريف والمناطق العشوائية ولها خطورة كبيرة على أصحاب الأمراض المزمنة.

وخلال اليومين الماضيين أثارت الحقنة التي يتم تقديمها في صيدليات مصرية بغرض العلاج، جدلاً واسعاً ، بعد تقارير، لم تثبت صحتها، عن وفاة تسببت بها.

وحذرت رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مها غانم، من حقنة متداولة باسم "حقنة هتلر"، مشيرة إلى أنها قد تسبب "الموت السريع لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص".

وأوضحت غانم، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" القاهرية أن "حقنة هتلر" عبارة عن خليط من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن وفق سكاي نيوز.

وأشارت إلى أنها تدمر جهاز المناعة "لأنها تعتبر علاجاً غير مكتمل، ونوع المسكن الموجود داخل الحقنة يمثل خطورة" قد تصل إلى موت عدد من المرضى نظراً، لأن تركيبته تختلف من حقنة لأخرى.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أكد أن حقنة هتلر عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدامها دون وصفات طبية، محذرا من خطورة هذه الحقنة قائلا: "أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب ثم الوفاة".

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، أن هناك ممارسات صحية خاطئة وتلقي علاجات من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، موضحا أن أي دواء وخصوصاً المضادات الحيوية يجب ضبط جرعاتها.

وتابع: "يجب ضبط الجرعات بناء على حالة الشخص أو المصاب ولا يوجد في أي دولة فى العالم ولا ممارسة طبية سليمة يتم تعاطي المضادات الحيوية دون وصف طبية"، مؤكدا أن المضادات الحيوية لا يجوز أن تصرف بغير وصفة طبية ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية.

وكانت غانم أشارت إلى أن المهددين بخطر الحقنة هم مرضى الكبد والكلى وقرح المعدة والحساسية والحوامل، موضحة أنها تستخدم بكثرة داخل المناطق الشعبية والريفية.

وقالت إن "الحقنة الملعونة تنتشر داخل المناطق الشعبية والريف بأسماء متعددة منها حقنة البرد، أو حقنة الثلاثة في واحد، أو حقنه التركيب".

وكان وزير وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، شمال شرق القاهرة، نفى وفاة شخص داخل صيدلية بسبب "حقنة هتلر"، مؤكداً أنه لم يتم نقل أى جثامين من داخل أحد الصيدليات.

وأكد الدكتور أحمد حسن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجثة التى تم العثور عليها فى الساعات الأولى من صباح الجمعة كانت لمجهول الهوية، تم العثور عليها بالشارع، ولم يتم التعرف عليه، ونفى ما يثار بشأن العثور عليه داخل أحد الصيدليات.

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