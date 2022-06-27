ما أسباب نقص الأكسجين في الجسم؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف طبيب روسي عن الأسباب التي تؤدي إلى نقص الأكسجين في الجسم.

وأوضح الدكتور رومان غورينكوف، اختصاصي طب الأسرة الروسي، أن نقص الأكسجين يشكل خطورة على الجسم وخاصة للجهاز العصبي، لأن الأكسجين يعد وقود الجسم، وخاصة لخلايا الدماغ، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وقال غورينكوف: «الجوع الأكسجيني أو نقص الاكسجين يمكن أن يحدث لأسباب مختلفة؛ قد تكون مرتبطة بتلف الرئة، كما في حالة الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد. أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك بسبب نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني والمكوث فترة طويلة في مكان مغلق».

وأضاف: «يمكن أن يكون السبب انبعاث غازات سامة إلى الهواء الجوي مثل أول أكسيد الكربون الذي ينتج عن حرق الوقود. وهذا الغاز يحجب الهيموغلوبين، ما يؤدي إلى تكون مركب كاربوكسي هيموغلوبين (مركب الهيموغلوبين والكربون)، كما أن فقر الدم وتلوث الهواء الجوي يمكن أن يسببان الجوع الأكسجيني، وهناك أساب أخرى».

ولفت إلى أن النسيج العصبي هو أول المتضررين من نقص الأكسجين، لذلك يمكن أن يشير الضعف العام والنعاس وانخفاض مستوى ضغط الدم، إلى نقص الأكسجين.

وبيَّن أنه «يمكن تحديد نقص الأكسجين من خلال مستوى تشبع الدم باستخدام مقياس التأكسج النبض. فإذا كان محتوى الأكسجين أعلى من 95 في المئة فهو طبيعي، ودون ذلك يشير إلى حالة مرضية. ويظهر نقص الأكسجين في تلف النسيج العصبي، وعلى خلفية ذلك يظهر الضعف العام والصداع والدوار والنعاس وشحوب الجلد وانخفاض مستوى ضغط الدم، وهذه جميعها علامات غير محددة لنقص الأكسجين».

وتابع: «الطريقة الأساسية للوقاية من نقص الأكسجين هي تهوية الغرفة واتباع نمط حياة نشيط كالمشي والمشي السريع (الهرولة) في الشارع حيث يمكن الحصول على كمية كافية من الأكسجين. ويضاف في الحالات المزمنة العلاج بالأكسجين وبعض أنواع الأدوية».

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز