دراسة تشكك في دقة مؤشر نسبة السكر بالدم

المصدر: البيان

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شكَّكت دراسة علمية حديثة في دقة مؤشر نسبة السكر في الدم.

وأجريت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن موقع «نيو ساينتست» العلمي المتخصص، على أشخاص مصابين بمقدمات السكري.

وكشفت أن الأطعمة تؤثر نفسها في مستويات السكر بالدم بشكل مختلف تماماً.

وأسفرت النتائج عن مجموعة متزايدة من الأدلة التي تقوّض فكرة وجود مؤشر قياسي لنسبة السكر في الدم.

وأظهر ملصق الطعام BF59PT مؤشراً منخفضاً لنسبة السكر في الدم تم اختباره على علبة الكسكس في المملكة المتحدة.

وتتضمن العديد من الملصقات الغذائية معلومات عن درجة مؤشر نسبة السكر في الدم.

ويمكن للأشخاص الذين يعانون مقدمات السكري والذين يتناولون الأطعمة نفسها أن يكون لديهم مستويات مختلفة جداً من السكر في الدم.

وهذه النتائج، التي تم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأمريكية للتغذية الأسبوع الماضي، هي أحدث ما يشير إلى أن مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو مؤشر غير موثوق به لكيفية تأثير الأطعمة على مستويات السكر في الدم.

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