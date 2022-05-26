بعد اكتشافها في الهند.. ما هي إنفلونزا الطماطم؟ وما أعراضها؟

المصدر: وكالات

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أعلنت وسائل إعلام هندية أنه تم اكتشاف إصابة 26 حالة مصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم الذي يشهد انتشارا في بعض ولايات الهند، خاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد، ما أثار اهتمام السلطات الصحية.

وأضافت الصحف الهندية أن فيروس إنفلونزا الطماطم يصيب الأطفال ويندر تواجده بين البالغين، قد ظهر بداية الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية بالهند ومنها "كيرلا".

ووفقا لمواقع "indianexpress" و"dnaindia" و"healthlibrary" سنتعرف على حقيقة العلاقة بين إنفلونزا الطماطم وفيروس كورونا.



هل هناك علاقة بين إنفلونزا الطماطم وفيروس كورونا؟

على الرغم من أن بعض الأعراض الخاصة بإنفلونزا الطماطم تشبه أعراض فيروس كورونا التاجي، لكن لا يوجد علاقة بينهما، فتظهر هذه الأعراض بشكل عام عند الإصابة بالالتهابات الفيروسية، لذلك لا داعي للذعر حيث طُلب من السلطات الصحية في الهند البقاء في حالة تأهب خوفا من انتشاره.

ما إنفلونزا الطماطم؟

إنفلونزا الطماطم مرض فيروسي يسبب ظهور بثور تشبه الطماطم على الجلد، وتؤثر بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد، والجفاف لدى الأطفال، وبشكل عام، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح كبيرة جدًا تشبه الطماطم وبالتالي تسمى حمى الطماطم أو إنفلونزا الطماطم.

ما أعراض الإصابة بإنفلونزا الطماطم؟

هناك العديد من الأعراض الخاصة بإنفلونزا الطماطم، والتي يجب التعرف عليها للتحقيق من الإصابة، وتشمل الأعراض الأولية للمرض ما يلي:

-ظهور بثور كبيرة بحجم الطماطم يكون لونها أحمر.

- طفح جلدي.

- تهيج الجلد.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

- جفاف الجسم.

- آلام الجسم.

- تورم المفاصل.

- غثيان.

- تقيؤ.

- مغص.

- سعال.

- عطس.

- سيلان الأنف.



هل إنفلونزا الطماطم معدية؟

بالفعل معدية مثل حالات الإنفلونزا الأخرى، ويجب إبقاء الأطفال المصابين في عزلة لأن هذه الإنفلونزا يمكن أن تنتشر بسرعة من شخص إلى آخر.

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