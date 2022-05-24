حيل ذكية تمنع دخول الذباب إلى البيت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعكر الذباب صفو الأجواء حينما يحوم في البيت نظراً للأخطار العديدة التي تحدق بالإنسان نتيجة ملامسته للأسطح، والأمراض العديدة التي ينشرها ، لذلك يسعى العديد لابتكار طرق عديدة للتخلص من الذباب فعلى سبيل المثال أوراق النعناع وأعشاب الليمون وزهور الخزامى تعمل على طرد الذباب، لأن تلك الحشرات تكره الروائح التي يحبها البشر كثيرًا، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كما أنه " يمكن إنشاء بخاخ طبيعي لطرد الذباب عبر إضافة بضع قطرات من أي من هذه الزيوت (الليمون الخزامى..) إلى ماء في زجاجة، ورش المزيج حول المطبخ طوال اليوم"وفق سبوتنك.

بعض الزيوت



-الرائحة الأولى التي شاركها الخبير هي الزيوت الأساسية مثل النعناع للتخلص من الذباب، حيث تحتوي العديد من الزيوت الأساسية على خصائص طاردة للحشرات، وهي سامة للذباب والحشرات ويمكن أن تساعد أيضا في التخلص من النمل.

قال والتر: "أي شيء يحتوي على زيوت عطرية سيبقي الذباب في مكانه... هذه العطور الطبيعية تنبعث منها رائحة قوية تمنع الذباب على الفور من دخول منزلك، هناك الكثير من البخاخات والعطور المنزلية التي تحتوي على زيوت أساسية".

القرفة



-القرفة أيضا طريقة طبيعية لردع الذباب عن التسكع في منزلك، حيث رائحتها طاغية، وبعض مكوناتها يمكن أن تكون سامة للذباب.

وأوضح والتر: "الذباب يكره رائحة القرفة. قد تفكر في شراء معطر جو مملوء بالقرفة لتقليل عدد الذباب في منزلك".

وأضاف: "حرق شموع القرفة أيضا طريقة رائعة أخرى للتخلص من الذباب، حيث ستنتشر الرائحة بسهولة في جميع أنحاء المنزل".

خل التفاح



كان اقتراح والتر الأخير هو استخدام خل التفاح للتخلص من الذباب في المنزل، معتبرا أنه يحتوي على "العديد من القوى الخفية".

وقال خبير الآفات: "كل ما عليك فعله هو ملء نصف برطمان ببعض خل التفاح والصابون ووضع قمع ورقي أعلاه"، مضيفا "رائحة التفاح المخمر ستجذب الذباب وتحبسه، حيث سيشرب المحلول ويبقى محاصرا في البرطمان".

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