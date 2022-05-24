سلطنة عُمان لم يتم رصد أيّ حالة مشتبه بها أو مؤكّدة بمرض جدري القرود

المصدر: البيان

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أكّدت سلطنة عُمان على عدم رصد أيّ حالة مشتبه بها أو مؤكّدة بمرض جدري القرود حتى الآن، وأنّها ترصد باستمرار الوضع الوبائي وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وقالت وزارة الصحة العمانية إنّها تُتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بمرض جدري القرود.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنّب المخالطة المباشرة لأيّ شخص تظهر عليه أعراض تنفسيّة أو طفح جلدي خصوصًا القادمين من الدول التي سجلت حالات بهذا المرض، والمبادرة إلى لبس الكمامة في مثل هذه الحالات، والمحافظة على نظافة اليدين.

وأكّدت وزارة الصحة على ضرورة استيقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة

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