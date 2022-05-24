الزيتون.. مذاقٌ مميزٌ وفوائد صحيّة جمّة

المصدر: البيان

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يميل كثير من الأشخاص لتناول حبات الزيتون كوجبة خفيفة، وذلك لما يتمتع به من نكهة خاصة إلى جانب فوائده الصحية المتعددة. فقد وجد الباحثون أنه يساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الوظائف الإدراكية وتعزيز صحة القلب وغيرها، فما هي فوائد تناول الزيتون على صحة الجسم؟

تحسين صحة الدماغ ووظائفه: يتكون الزيتون إلى حد كبير من الدهون الصحية ويحتوي على مستويات عالية مما يسمى حمض الأوليك، الذي يشكل 74 في المائة من الدهون الموجودة في الزيتون. وحمض الأوليك هو دهون أحادية غير مشبعة وقد عُرف عنه أنه يساعد في علاج الالتهابات، وتحسين صحة الدماغ ووظائفه.

نسبة عالية من الألياف: تحتوي ثلاث أونصات من الزيتون المعلب على حوالي 3.2 غرام من الألياف، وهي كمية مفيدة لوجبة خفيفة صغيرة. ويعد الحصول على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي أحد المفاتيح الرئيسية لصحة القلب، ومستويات الكوليسترول الصحية، والهضم الجيد.

تحسين صحة القلب: يعتبر الزيتون من أفضل الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها بسبب المستويات العالية من الدهون الأحادية غير المشبعة.

ووفقاً لتقرير نُشر في مجلة (Lipids in Health and Disease)، وُجد أن الدهون الأحادية غير المشبعة تساعد في تقليل مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL): ما يمكن أن يساعد بدوره في الحفاظ على صحة القلب. بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نات ذات).

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