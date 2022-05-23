إنجلترا ترصد 36 إصابة جديدة بجدري القردة

المصدر: رويترز

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أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم، أنها رصدت 36 حالة إصابة جديدة بجدري القردة في إنجلترا وأول إصابة في اسكتلندا.

وأفادت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا بأن الحالات الجديدة رفعت العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إنجلترا منذ السابع من مايو إلى 56، لكنها شددت على أن الخطر على البريطانيين لا يزال منخفضاً على الرغم من أن تفشي المرض يثير القلق.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن حكومته تدرس بعناية الظروف المحيطة بانتقال العدوى.

وقال جونسون للصحفيين: «إنه بالأساس مرض نادر للغاية، وحتى الآن لا تبدو العواقب خطيرة جداً لكن من المهم أن نراقبه».

وكررت وكالة الأمن الصحي أن العدوى لا تنتشر عادة بسهولة بين الناس.

وقالت الطبيبة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في الوكالة، في بيان: «إلى جانب التقارير عن حالات أخرى تم رصدها في دول على مستوى العالم، نواصل اكتشاف حالات جديدة في بريطانيا».

ونصحت وكالة الأمن الصحي المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بضرورة عزل أنفسهم 21 يوماً.

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