هل يتحور فيروس جدري القردة؟

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منظمة الصحة العالمية عن حقيقة إمكانية تحوُّر فيروس جدري القردة على النحو الذي حصل مع فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت مسؤولة تنفيذية بارزة في المنظمة، اليوم، إن المنظمة ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور، مشيرةً إلى أن المرض المتوطن في غرب ووسط أفريقيا لم يتغير.

وقالت روزاموند لويس، مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية للصحفيين، إن التحورات أقل عادة مع هذا الفيروس، لكن التسلسل الجيني للحالات سيساعد على التعرف بشكل أفضل إلى موجة الانتشار الراهنة وفهمها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز