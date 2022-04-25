كيف تتجنب غازات البطن المزعجة في رمضان؟

المصدر: البيان

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يعاني الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك مشكلة صحية تكمن في انتفاخ البطن والغازات المزعجة.

وبحسب ما ذكر موقع مجلة "هي"، فإن الأسباب الرئيسة التي تقف خلف هذه المشكلة الصحية تتلخص فيما يلي:

عدم تهيئة المعدة لتناول الطعام يسبب الانتفاخ والغازات.

-كثرة تنوع الأطعمة في الوجبة الواحدة يسبب التلبك المعوي الذي ينتج عنه الانتفاخ والغازات.

-شرب العصائر بكثرة خاصة المحتوية على ملونات صناعية وسكريات يضر الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ، ومنها المشروبات الغازية والمشروبات المركزة.

-تناول الطعام بكميات كبيرة في وجبة واحدة سواء في السحور أو الإفطار يسبب الانتفاخ ويعمل على تكون الغازات.

-من أسباب تكون الغازات وحدوث الانتفاخ في رمضان عدم تناول الخضراوات بكميات جيدة.

-الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، مثل المعجنات والمخبوزات والحلويات يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي ومن أعراضها الانتفاخ والغازات.

ولتجنب هذه المشكلة المزعجة يمكن تباع الإرشادات التالية:

-تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين حيث يبدأ تناول الطعام بالتمر والحساء ثم إراحة المعدة، ويلي ذلك تناول الصنف الرئيسي.

-إدخال الخضراوات بكميات جيدة إلى الوجبات الرئيسية في رمضان.

-شرب مشروبات الأعشاب مثل النعناع والبابونج للتحفيف من الانتفاخ والغازات.

-عدم تناول الطعام والخلود إلى النوم مباشرة، بل يجب الانتظار لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

-ممارسة الأنشطة البدنية لتحسين عمل الجهاز الهضمي في شهر رمضان.

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