ما أضرار شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة؟ تعرف على الوقت المثالي لتناولها

المصدر: وكالات

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تحتوي القهوة على كمية كبيرة من الكافيين، يحفز الكافيين نظامنا العصبي المركزي ويساعدنا على الشعور بمزيد من اليقظة والشعور بنعاس أقل، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين الزائد إلى التململ، والأرق، والقلق، وسرعة ضربات القلب، والتهيج.

لذلك العثور على الوقت المناسب لشرب القهوة أمر ضروري لأن شربها في الوقت الخطأ سيؤثر على جسمك لأن القهوة تحفز إفراز المعدة وحمض المعدة، وفي بعض الحالات ستسبب أيضًا الجفاف أثناء ساعات الصيام.

ونصحت أخصائية التغذية PERSAGI الدكتورة ريتا رامايوليس، DCN ، M.Kes شاربي القهوة بتناول مشروبهم المفضل قبل حوالي ساعة إلى ساعتين من بدء ساعات الصيام.

كما أن شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار يمكن أن يزيد بشكل كبير من حمض المعدة لدى الشخص، ولكنه يعمل كمدر للبول إذا تناولناه خلال وجبة السحور قبل الفجر، والتي تسبب الجفاف بسهولة.

كما ذكرت أن المعدة ستكون أكثر استعدادًا لتناول القهوة بعد ساعة إلى ساعتين من الإفطار.

وتحتوي القهوة على بعض العناصر الغذائية المفيدة للصحة، نذكر منها ما يأتي:

مصدرٌ غنيٌ بمضادات الأكسدة:

تحتوي القهوة على مركبات متعدد الفينول والتي تُعدُّ من مضادات الأكسدة التي تساعد على التقليل من الجذور الحرة التي تسبب الجذور ضرراً لخلايا الجسم، وقد تؤدي إلى حدوث الالتهابات المرتبطة بالإصابة بالمتلازمة الأيضية والتي تشمل السكري من النوع الثاني، والسمنة.

مصدرٌ جيدٌ للفيتامينات والمعادن: تحتوي القهوة على العديد من الفيتامينات والمعادن، كالمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والنياسين، والكولين، وغيرها.

دراسات علمية حول فوائد القهوة للرجال

أشارت دراسةٌ نُشرت في مجلة Neurology عام 2018، إلى أنَّ الكافيين قد يُقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون لدى الرجال، أو كما يُعرف باسم الشلل الارتعاشي، وهو اضطرابٌ عصبي تدريجي يؤثر في الحركة، إذ أظهرت النتائج أنَّه يُقلل من المخاطر بما يصل إلى خمسة أضعاف لدى الأشخاص الذين يشربون أكثر من 4 أكواب من القهوة يومياً، ولكن لا تمتلك القهوة منزوعة الكافيين أيّ تأثير.

أشارت دراسةٌ نُشرت في مجلة JAMA، إلى أنَّ استهلاك الرجال للقهوة قد يساعد على تقليل أعراض حصوات المرارة.

أشارت دراسةٌ نُشرت في مجلة Obesity عام 2013، إلى أنَّ استهلاك السكريات قليلة التعدد المستخرجة من القهوة ضمن النظام الغذائي، قد يعزز فقدان الوزن، إذ إنَّه قد يُقلل الأنسجة الدهنية، وإجمالي حجم الجسم، والأنسجة الدهنية الحشوية لدى الرجال.

أشارت مراجعةٌ منهجية لمجموعةٍ من الدراسات نُشرت في مجلة Nutrients عام 2019، إلى أنَّ التأثير الذي يسببه تناول كميات كبيرة من الكافيين في الأداء اللاهوائي، وإنتاج المزيد من الطاقة، ورفع الوزن الكلي الإجمالي، وتحسين أداء السرعة، قد يكون أعلى عند الرجال الرياضيين مقارنةً بالنساء، بالإضافة إلى أنَّ الكافيين يفيد في تعزيز أنواع مختلفة من الأداء عند تناوله بجرعات منخفضة إلى معتدلة، ويمكّن الكافيين الرياضي من التدريب لفترة أطول وبإنتاج طاقة أكبر.

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