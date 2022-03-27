لقلب سليم.. أطعمة مفيدة وأخرى ضارة.. تعرف عليها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يسعى الإنسان لأن ينعم بصحة جيدة خاصة القلب، لذلك هناك أطعمة تحافظ على صحة القلب وأخرى تضره.

فحمية القلب الصحي تتطلب تناول أطعمة بعينها وتفادي أخرى، بحسب ما يقول موقع عيادة "كليفلاند" الصحية.

ويفضي اتباع حمية مناسبة لصحة القلب إلى تقليص الكوليسترول والكوليسترول الضار، وتقليص مستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية.

وعلى سبيل المثال، فإن البوتاسيوم يوجد في الكثير من الخضار والفاكهة، ويمكن أن يحد من ضغط الدم، الذي يؤثر على صحة القلب.

والأهم من ذلك كله، أن اختيار الحمية المناسبة سيؤدي إلى معالجة عوامل خطر الإصابة بمرض القلب ومشاكله، بكلمات أخرى، إن تناول الطعام الصحي يمكن أن يقلل أو حتى يقضي على فرصة حدوث مشكلات صحية في المستقبل.

والأطعمة المطلوبة في حمية القلب هي على النحو التالي:

الفاكهة

الخضار

المكسرات

الحبوب الكاملة

البروتين الحيواني الخالي من الدهون

السمك

أما الأطعمة التي يجب تفاديها:

الدهون المتحولة

الدهون المشبعة

اللحوم المصنّعة

اللحوم الحمراء

الكربوهيدرات المكررة مثل البسكويت والمخبوزات

المشروبات المحلاة مثل الصودا

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز