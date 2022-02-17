"صيام الألوان".. أحدث حمية لإنقاص الوزن

المصدر: البيان

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هناك العديد من الطرق المختلفة من أجل خسارة بضع كيلوغرامات زائدة، منها النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، والنظام الغذائي متوسطي أو الصيام المتقطع، بيد أن معظم هذه القواعد الغذائية معقدة إلى حد ما، وتتطلب الالتزام بها خلال الحياة اليومية.

مجلة "بريجيت Brigitte" الألمانية تدعو متابعيها الراغبين في اتباع حمية صحية جديدة إلى تجربة "صيام الألوان" - فهي ليس سهلة فقط وتساعد على إنقاص الوزن، بل يمكن للمرء أيضاً أن يأكل حتى الشبع!

ما هو "صيام الألوان"؟

في الحمية التي باتت تعرف بـ "صيام الألوان"، تنقسم الأطعمة إلى مجموعات لونية، غير إن الأمر لا يتعلق باللون الخارجي، ولكن يتعلق بالقيم الغذائية للأغذية، إذ ينصح بتناول كمية معينة من كل مجموعة لونية يومياً.

وفق حمية "صيام الألوان" ينصح بتناول هذه الكميات من المجموعات الغذائية ذات الألوان التالية: الأخضر: من سبع إلى ثماني مرات في اليوم، الوردي: ثلاث مرات في اليوم كحد أقصى، الأزرق: مرة واحدة لكل وجبة، وأخير اللون الأحمر: ينصح خبراء التغذية بالاستغناء عن أكبر قدر ممكن من هذه المجموعة.

أي طعام ينتمي إلى أي مجموعة لونية؟

الأغذية الخضراء: ليس من الغريب أن كل ما هو صحي يقع في هذه الفئة: الفاكهة والخضروات (مثل الفلفل والجزر والخس والطماطم والتفاح واليوسفي) والبقوليات والفاصوليا. ولأنها صحية للغاية، يمكنك تناول أكبر قدر ممكن من هذه الأطعمة حتى الشعور بالشبع (الاستثناء الوحيد هو أنه يجب تناول الفاكهة المجففة باعتدال).

نصيحة: اجمع بين طعامين مختلفين من هذه المجموعة مع كل وجبة ودلل نفسك أيضاً بوجبة خفيفة صغيرة معهم.

الأغذية الوردية: الأطعمة النشوية هي أطعمة وردية يمكنك التخطيط لتناولها ثلاث مرات في اليوم. وهذا يشمل الخبز والمعكرونة والبطاطس، وكذلك الموسلي (أكلة تتكون من عدة حبوب). بيد أن البدائل الصحية قليلة من هذه الفئة، و منها الكينوا (نوع من الحبوب)، الكسكس، الأرز البني والبطاطا الحلوة.

نصيحة: إذا كنت تريد أن تفقد بضع كيلوغرامات في أسرع وقت ممكن، عليك تقليل استهلاك الأغذية الوردية إلى مرة واحدة يومياً.

الأغذية الزرقاء: تنتمي الأطعمة الدهنية والبروتينية إلى هذه الفئة. البروتين على وجه الخصوص يبقيك ممتلئاً لفترة طويلة، ويحتاجه الجسم أيضاً. نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. لذلك، يجب أن يكون الطعام الغني بالبروتين على طبقك في كل وجبة. وتشمل هذه المجموعة، الحليب ومشتقاته، الأسماك والمكسرات.

نصيحة: يمكنك أيضاً تناول اللحوم - لكن الخبراء يوصون بكمية صغيرة للغاية من 110 إلى 230 غراماً كحد أقصى.

الأغذية الحمراء: تشمل هذه المجموعة الأطعمة السكرية والحلويات بشكل عام والكحول والأطعمة المصنعة. من الأفضل حظرها بشكل كلي من القائمة خلال فترة الحمية.

لكن نظراً لأن القليل من الأشخاص من يمكنهم الالتزام بذلك، فإن "خطيئة صغيرة" مسموح بها بين الحين والآخر، وذلك سواء كان ذلك عبارة عن كأس من المشروبات الغازية أو الكحولية في المساء أو قطعة شوكولاته للتحلية.

نصيحة: يجب أن تظل الاستثناءات، استثناءات. وفي حالة عدم الابتعاد عن هذه المجموعة، فلا ينبغي الندم عند عدم خسارة الكيلوغرامات الزائدة، كما كان متوقعاً.

ويشار إلى أنه في حالة الالتزام بالخطة، فقد يفقد المرء ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات في أسبوعين. من فوائد حمية "صيام الألوان"، أن الشخص يأكل نظاماً غذائياً متوازناً للغاية وفي الوقت نفسه يمنح جسمه جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.

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