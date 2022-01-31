فوائد غذائية سحرية لدقيق اللوز

المصدر: إعداد: إيمان سعيد الحميري

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هو بديل شعبي لدقيق القمح التقليدي، وهو نوع من أنواع المكسرات المتعارف عليها، ويمكن أنّ يكون طعمه حلواً أو مرّاً، وذلك اعتماداً على نوع شجرة اللوز وموطنها الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة هي الآن أكبر منتج له في العالم، وتستخدم لإنتاجه حليب اللوز أو الزيت أو الزبدة أو الدقيق.

يتميز دقيق اللوز أنه منخفض الكربوهيدرات ومليء بالعناصر الغذائية وله مذاق أكثر حلاوة ويصنع من اللوز المطحون وله قيمة غذائية عالية.

تحتوي (28 جرام) من دقيق اللوز على:

163 سعرات حرارية ومن الدهون: 14.2 جرام (9 منها أحادية غير مشبعة) أما البروتين: 6.1 جرام، الكربوهيدرات: 5.6 جرام وغنية جداً بالألياف الغذائية: 3 جرام وفيتامين: هـ يحتوي على 35% والمنغنيز: 31٪ والمغنيسيوم: 19٪ وغيرها من العناصر المهمة.

يحتوي على قيمة غذائية عالية وغنية بالمعادن والفيتامينات وأهمها فيتامين هـ وهي من المركبات القابلة للذوبان في الدهون والتي تعمل كمضادات للأكسدة في جسمك وتمنع الضرر الناجم عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، والتي تسرع الشيخوخة وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

من مميزات دقيق اللوز هو احتوائه على القليل من الكربوهيدرات وعالي بالألياف والكثير من الدهون والزيوت الصحية وهو ما يجعله يضخ السكر ببطء في الدم من أجل توفير مصدر مستمر للطاقة هذا بالإضافة إلى احتوائه على كمية كبيرة من المغنيسيوم والذي يتولى مسئولية العديد من المهام داخل جسمك ومن بينها التحكم في نسبة السكر بالدم.

أيضاً يساعد على خفض الكوليسترول الضار وضغط الدم فلقد اثبتت العديد من الدراسات بأن تناول هذا النوع من الدقيق يؤثر بشكل كبير على ضغط الدم والكوليسترول الضار.

من مميزاته أنه لا يحتوي على الجلوتين بعكس ما يحتويه دقيق القمح وبالتالي فإنه جيد للأشخاص الذين يعانون من مرض اضطرابات الجهاز الهضمي أو عدم تحمل الجلوتين، وأيضاً لوجود نوع من البريبيوتيك الذي قد يساعد يحافظ على وتيرة هضم صحية ومنتظمة، مما قد يسهم في مقاومة بعض الاضطرابات الهضمية، مثل: الإمساك، والإسهال.

أيضاً قد يساعد دقيق اللوز على تحفيز الشعور بالشبع بوتيرة سريعة أثناء تناول المنتجات المصنوعة منه وتعزى هذه الخاصية غالباً لغنى دقيق اللوز بالمغذيات المتنوعة والألياف والتي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع.

أضرار دقيق اللوز:

• كسب الوزن: إذ يحتوي دقيق اللوز على كمية عالية من السعرات، لذا يفضل تناول دقيق اللوز باعتدال.

• التسمم: قد يحتوي اللوز على بعض المواد السامة والتي قد تؤدي لمضاعفات خطيرة إن تم تناول كميات مفرطة من دقيق اللوز الذي قد تتواجد فيه.

• الالتهابات: فدقيق اللوز غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة والتي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى تحفيز نشأة الالتهابات.

• يسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل: الانتفاخ والإمساك.

• الحساسية: فدقيق اللوز مصنوع من اللوز، واللوز هو نوع من أنواع المكسرات والتي قد يكون البعض مصابًا بحساسية تجاهها.

طريقة عمل دقيق اللوز في المنزل:

يتم وضع اللوز في الماء المغلي حتى يسهل أزاله القشرة ثم يترك ليجف أو يمكن استخدام اللوز المقشر ثم يتم طحنه في الخلاط وغربلته إلى دقيق ناعم ومن مميزاته أنه يساعد العجين على ان يصبح لينا وهشاً.

وصفات دقيق اللوز:

يمكن استخدامه في بعض وصفات الخبز حيث يتميز بخلوه من الغلوتين ويستخدم كبديل للبقسماط في تغطية اللحوم مثل الأسماك، الدجاج، شرائح اللحم وذلك لإعطائه قشرة مقرمشة ولذيذة أيضاً يستخدم في عمل الفطائر إما كبديل لدقيق القمح أو يمكن استبدال ربع كمية دقيق القمح بدقيق اللوز ليعطي نكهة زكية ولا ننسى استخدامه في صنع أنواع من البسكويت والكعكة.

فيما يلي بعض طرق استخدام دقيق اللوز في الوصفات:

• اصنع الفطائر من دقيق اللوز بدلاً من دقيق القمح.

• اخبز السمك بدقيق اللوز وصنع شرائح السمك.

• اخبزي خبز الموز بدقيق اللوز.

• أضف دقيق اللوز إلى ملفات تعريف الارتباط.

• استخدم دقيق اللوز في كرات اللحم.

• اصنع مكرونة من دقيق اللوز محلي الصنع.

• جرب صنع المعكرونة المصنوعة تقليديًا من دقيق اللوز.

• أضف دقيق اللوز إلى العصائر لزيادة البروتين.

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