زيت السمك.. كنز من الفيتامينات ووقاية من الأمراض

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتوي زيت السمك على العديد من الفيتامينات ويقي من العديد من الأمراض فهو يعد كنزاً من الفوائد .

وكشفت الدكتورة يكتيرينا ميخائيلينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن زيت السمك مفيد للعيون ويعزز منظومة مناعة الجسم.

وأشارت إلى التغيرات التي تحصل في الجسم نتيجة تناول زيت السمك الغني بفيتامين A وفيتامين D وكذلك بأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وتقول، "فيتامين A ضروري لنضارة البشرة، ويعزز منظومة المناعة وصحة العيون. ونقص فيتامين D يؤدي إلى اضطراب عملية التمثيل الغذائي للبوتاسيوم والفوسفور في العظام، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بهشاشة العظام".

ووفقا لها، أفضل مصدر للحصول على زيت السمك هي اسماك الرنجة والهلبوت والماكريل والسلمون والتونة وسمك القد.

وتقول، "إن كمية فيتامين A و D في زيت كبد أسماك القد عالية جدا، بالإضافة إلى ذلك يحتوي هذا الزيت على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. ولكن بالنظر إلى احتوائه على سعرات حرارية عالية، ينصح بعدم الإفراط بتناوله"، وفقاً لما نقله موقع روسيا اليوم.

ما هو زيت السمك؟

وزيت السمك هو أحد أنواع الزيوت الطبيعية ذات الفوائد الصحية المتعددة والذي يتم استخراجه من أنسجة الأسماك الدهنية، مثل سمك الرنجة، والتونة، والأنشوجة والماكريل، والسردين، والسلمون. وفي بعض الأحيان قد يتم استخراجه من كبد الأسماك الأخرى، كما هو الحال مع زيت كبد سمك القد.

تعد حبوب زيت السمك من أكثر المكملات الغذائية شيوعاً وذلك لغناها بأحماض الأوميغا 3 المهمة لصحة الجسم، حيث توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 1-2 حصة من الأسماك كل أسبوعي من أجل الحصول على أحماض الأوميغا 3 الدهنية المتوفرة في الأسماك. ولكن في حال عدم مقدرة الفرد بالحصول على هذه الحصة الموصى بها من الأسماك أسبوعياً، عندها يمكن أن يساعد تناول حبوب زيت السمك الحصول على ما يكفي الفرد من أوميغا 3.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز