لن ترميها بعد اليوم.. 5 فوائد صحية مذهلة لقشور الرمان

المصدر: البيان

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تشتهر فاكهة الرمان بمذاقها الطيب وبعصارتها الغنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين C و K والبروتين. فضلاً عن أن بذور الرمان تحارب سرطان البروستاتا وتخفض مستويات السكر في الدم وتساعد على محاربة آلام المفاصل، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتحارب العدوى الفطرية والبكتيرية، وتحسن الذاكرة ولها تأثيرات مضادة للالتهابات أيضًا.

والمدهش أن الرمان مفيد ليس ببذوره وعصيره فقط، فحتى القشور تأتي مع بعض الفوائد لأنها غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا؛ وهي مفيدة في علاج الأمراض الجلدية المختلفة ولها فوائد صحية جمة للجسم بدءا من ترطيب الجلد إلى تقلص المسام وليس انتهاء بعلاج عدوى الجلد وتقليل العلامات المبكرة للشيخوخة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص؛ الذي عدد 5 فوائد صحية مذهلة لقشور الرمان للبشرة والجلد.

1. ترطيب البشرة

يتسبب الجلد الجاف بالعديد من المشاكل مثل الأكزيما والاحمرار والطفح الجلدي والتهيج. ولن يؤدي الحفاظ على ترطيب بشرتك جيداً لمنع هذه الحالات فحسب، بل يمنحك أيضًا توهجًا مغذيًا ومرطبًا ويمنحك بشرة نضرة وناعمة ومغذية. قشور الرمان هي عوامل ترطيب طبيعية تميل إلى ترطيب بشرتك وحبس الرطوبة التي تمنعها من أن تصبح جافة وباهتة.

2. وقاية من أشعة الشمس

تتسرب أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة عبر جلدك وتتركه باهتًا ومتضررًا. وقشور الرمان تساعد على حماية بشرتك من الأضرار البيئية والسموم. ويساعد استخدام قشور الرمان للبشرة أيضًا على استعادة مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة جنبًا إلى جنب مع توفير الرطوبة. تتكون هذه القشور من عوامل فعالة للوقاية من الشمس تعمل بمثابة واقٍ طبيعي من الشمس. فهي لا تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس فحسب، بل تصلح أيضًا الضرر الحالي الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية (أ) والأشعة فوق البنفسجية (ب) على الجلد.

3. تحارب علامات الشيخوخة المبكرة

البشرة الشابة والمشرقة هي مطلب الجميع. وقد يعاني بعض الأشخاص من علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد. ونظرًا لأن شيخوخة الجلد المبكرة يمكن أن تحدث بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، فإن استخدام مستخلص قشر الرمان يمكن أن يساعدك على تأخير هذه العلامات. يُعرف استخدام هذه التقشيرات بتعزيز تخليق البروكولاجين ومحاربة الإنزيمات التي تكسر كولاجين الجلد. ينتج عن ذلك تعزيز نمو خلايا الجلد مما يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة ويمنحك توهجًا شابًا.

4. محاربة حب الشباب

حب الشباب هو أحد المشاكل الجلدية التي تؤثر على كثير من الناس من جميع الأجناس والأعمار بجميع أنحاء العالم. من المهم أن تعرف أن حب الشباب يمكن أن يحدث بأشكال عديدة تتراوح من البثور والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء إلى الحطاطات والأكياس والبثور والعقيدات. عندما لا تكون الإزالة خيارًا مناسبًا للتخلص من هذه المشكلة الجلدية، فإن قشر الرمان هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يساعدك في الحصول على بشرة صافية ومتوهجة. نظرًا لأن قشور هذه الفاكهة الغنية بالعصارة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات، فهي فعالة في محاربة الأمراض الجلدية مثل البثور والطفح الجلدي وحب الشباب.

5. خصائص علاجية

قشور الرمان مصدر غني بفيتامين (سي)، وهي معروفة بخصائصها في التئام الجروح. حيث يميل الناس إلى إنفاق الكثير من المال على أمصال ومكملات فيتامين (سي) التجارية للحصول على بشرة متوهجة وتسريع عملية الشفاء. يمكن لقشور الرمان أن تفعل كل ذلك مجانًا. كونها عامل نمو واسع النطاق؛ يساعد فيتامين (ج) على تكوين أنسجة ندبة مما يسرع عملية الشفاء. ويساعد على تكوين البروتين الذي يبني كتلة الجسم حيث أنه مهم لإصلاح البشرة وصيانتها.

علاوة على ذلك، فإنه يوفر أيضًا الحماية من الحالات الشديدة لسرطان الجلد بسبب خصائصه المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات.

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