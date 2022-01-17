ماذا يحدث للمرأة بعد سن الأربعين؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عندما تبلغ المرأة سن الأربعين سوف تلاحظ بعض التغيرات الصحية التي تصاحب تلك المرحلة نتيجة للتغيرات الهرمونية بالجسم، تمهيدًا لمرحلة انقطاع الطمث.

يصبح الإجهاد البدني وآلام العظام والمفاصل وزيادة الوزن المفاجئة من أشهر الأعراض التي قد تواجه السيدات في هذه المرحلة العمرية، لذا، ينصح الأطباء بالخضوع لفحص شامل مع بداية تلك المرحلة للكشف عن أي من المشكلات الصحية الشائعة بشكل مبكر والحصول على العلاج المناسب، كما يُنصح كذلك باتباع نظام غذائي صحي غني بكافة العناصر الأساسية من الفيتامينات والمعادن لزيادة حاجة الجسم إليها ونقص إنتاجها بشكل طبيعي.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن طبيبا بريطانيا أوضح أن بعد سن الأربعين تواجه السيدات تغيرات هرمونية في جسمها ينتج عنها صعوبة إنقاص الوزن في كثير من الأحيان.

وفي السطور التالية سنعرض سريعا أسباب عدم إمكانية السيدات بعد سن الأربعين من إنقاص وزنهم والحفاظ على جمالهن كأيام الشباب:

-الهرمونات: بعد بلوغ سن الأربعين، يبدأ جسم المرأة في تخزين الدهون نظرا لنقص هرمون الاستروجين في الجسم بسبب تقدم العمر فتشعر أنها تكسب وزنا إضافيا ولا يمكنها التخلص منه بسهولة.

-احتباس المياه في الجسم: بسبب نقص هرمون الاستروجين يقوم الجسم باحتباس المياه مما يؤدي إلى زيادة الوزن ولا يمكن للجسم التخلص منه بسهولة كأيام الشباب حتى لو بذلت السيدة ضعف المجهود.

-قد يتسبب نقص هرمون الاستروجين في احتباس بعض السوائل في الجسم وارتفاع مستوى الانسولين عن المستوى الطبيعي له وهو الذي يقوم بدوه بتغير المزاج بشكل مفاجئ.

-مع تقدم العمر وخاصة بعد سن الأربعين عند السيدات يحدث خلل في هرمون اللبتين وهو المسؤول عن إحساس الشبع، وتناول أطعمة غنية بالسكر يؤدي إلى إفراز ذلك الهرمون بكثرة مما يمنع الدماغ عن التمييز بإحساسها بالشبع فيتسبب في زيادة الوزن بكمية كبيرة أكبر من المعدلات الطبيعية.

هشاشة العظام: التهابات المفاصل وهشاشة العظام من الأمراض الشائعة بين كثير من النساء مع التقدم في العمر. يحدث ذلك نتيجة تكرار الحمل والرضاعة، ما يؤثر في مستويات الكالسيوم بالجسم، من ثم تنتشر آلام العظام والتي تصبح أكثر عرضة للكسر والهشاشة. للوقاية من تلك المشكلة، احرصي على تناول جرعات كافية من الكالسيوم وفيتامين "د" مع ممارسة التمرينات الرياضية وتناول الطعام الصحي.

نقص الفيتامين: يمكن أن يكون نقص الفيتامينات مشكلة تواجه أي مرحلة عمرية، مع ذلك، فمع تقدم العمر للنساء، يصبح نقص الفيتامينات أكثر شيوعًا، كما يمكن أن يكون سببًا لعديد من الأعراض والحالات الصحية. ينتشر نقص فيتامين "د" بشكل كبير، ما قد يسهم في الإصابة بآلام المفاصل ونقص كتلة العظام. كما جرى الربط بين انخفاض فيتامين "د" والاكتئاب والاضطراب العاطفي.

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