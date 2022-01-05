أفضل المكسّرات نفعاً للصحة.. وأكثرها فائدة للرجال

المصدر: البيان

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إذا كنت تلتزم بنمط حياة صحي، فربما تكون قد سمعت بالفعل بأن المكسرات مهمة جدا لنظامك الغذائي.

في الواقع، تحتوي المكسرات على ثروة من العناصر الغذائية، مثل البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن والزيوت، وكلها تسهم بشكل كبير في تحسين الصحة.

لكن هناك العديد من أنواع المكسرات، وهناك بعضها يتفوق في قيمته الغذائية على الآخر، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن معظم المكسرات التي تأتي إلى مائدتنا قد خضعت للتحميص والطحن والتقشير والتمليح. لا تنس أيضا أن المكسرات تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. لذلك، في حين أن حفنة واحدة تكفي لك حتى الوجبة التالية، فإن كمية أكبر قد تدمر جهودك في النظام الغذائي.

رصد تقرير لموقع "mako" الفوائد التي يمتاز بها كل نوع من المكسرات المختلفة، وفق تحليل لعدد من الدراسات السابقة.

اللوز والكاجو والفستق

تحتوي الأنواع الثلاثة من المكسرات على نفس القدر من السعرات الحرارية. يعتبر اللوز والكاجو والفستق إضافة صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين والألياف الغذائية، بالإضافة إلى أنها تسهم في الشعور بالشبع وتقليل الشهية.

حفنة من المكسرات (20 لوز، 16 كاجو، 45 فستق) تحتوي على نحو 180 سعرة حرارية، وخمسة إلى ستة غرامات من البروتين و13 إلى 14 غراما من الدهون.

من الأفضل تناول المكسرات طازجة أو محمصة على نار خفيفة، لأن الحرارة العالية يمكن أن تتسبب في أكسدة الزيوت الجيدة. يُنصح بتجنب المكسرات في العبوات الجاهزة التي تم تحميصها أو قليها بالفعل بسبب المكونات المضافة إليها أثناء المعالجة، والتي تشمل الزيوت الأخرى غير الصحية.

ماذا بالنسبة للمكاديميا و(جوز) البيكان؟

على الرغم من المذاق الرائع للمكاديميا والبيكان، إلا أنها تعتبر أقل جودة في هذه المقارنة. حفنة من مكسرات المكاديميا (10-12 وحدة) أو جوز البيكان (18-20) تحتوي على نحو 230 سعرة حرارية، و2 إلى 3 غرامات فقط من البروتين و20 غراما من الدهون. لذلك فهي تعتبر أيضًا الأكثر تسببا في البدانة من بين جميع المكسرات.

ما الفوائد الصحية لأكثر أنواع المكسرات شهرة؟

الجوز (عين الجمل)

بينما تحتوي جميع المكسرات على أفضل أحماض أوميغا 3 الدهنية، فإن الجوز يحتوي على أكبر كمية.

تشير الدراسات إلى بعض فوائد الجوز لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب الطبيعي وتقليل عمليات الالتهاب والأكسدة بعد تناول وجبة دهنية، على غرار زيت الزيتون. يوصى بتناول نحو ثماني حبات جوز في اليوم.

الفول السوداني

على الرغم من أن الفول السوداني يعتبر من المكسرات، إلا أنه في الواقع ينتمي إلى عائلة البقوليات. يحتوي الفول السوداني على كميات عالية (145 ميكروغرام لكل 100 غرام) من حمض الفوليك - وهو فيتامين مهم للحفاظ على الأداء السليم للدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الفول السوداني على الدهون الصحية وفيتامين E وتحتوي حفنة من الفول السوداني المقشر على 170 سعرا حراريا، و7 غرامات بروتين و 14 غراما من الدهون.

الجوز البرازيلي

تُعرف المكسرات البرازيلية بأنها مصدر غني بالسيلينيوم، وهو أحد المعادن المهمة للتشغيل الأمثل لجهاز المناعة، ومضاد للأكسدة ويساعد على تطهير الجسم من المواد السامة والأمراض التي تسببها.

على الرغم من أن حفنة من المكسرات البرازيلية تحتوي فقط على 190 سعرة حرارية وهي مرضية للغاية، فمن المستحسن تناول حبتين أو ثلاث حبات من هذه المكسرات يوميا كحد أقصى. يمكن أن تؤدي كمية أكبر بكثير إلى زيادة السيلينيوم في الجسم وحتى الضرر.

البيكان (البقان)

جوز البيكان مفيد لصحة الذكور لأنه يحتوي على مادة بيتا سيتوستيرول، وهي مادة معروفة بتأثيرها الكبير في الحد من أعراض تضخم البروستاتا الحميد، وتساعد على إعادة الميل الجنسي عند انخفاض الفاعلية، وفق "سبوتنيك".

اللوز

يحتوي اللوز على أعلى كمية من الكالسيوم بين المكسرات، لذلك ينصح الكثيرون به أيضا لتخفيف حرقة المعدة. كما أن اللوز غني بالألياف وفيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تساعد في محاربة العمليات الالتهابية والحفاظ على صحة المخ والصحة بشكل عام.

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