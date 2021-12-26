هذه العادة إذا قمت بها 7 مرات أثناء الاستحمام تؤدي إلى العمى

المصدر: البيان

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نشرت صحيفة ميرور" البريطانية، دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ساوثهامبتون أن البعض يمارس عادة خطيرة أثناء الاستحمام قد يكون لها ضرر بالغ على العين يصل إلى حد العمى.

وقالت الصحيفة إن من يستخدمون العدسات اللاصقة عليهم توخي الحذر لأن الاستحمام أثناء وضعها في العين يؤذي عينيك وقد يصيب بالعمى.

وأوضحت الدراسة أنه إذا ارتدى الأشخاص عدساتهم في أثناء الاستحمام، 7 مرات، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بعدوى تهدد العين والبصر، إذ تؤدي تلك العادة إلى الإصابة بالتهاب القرنية الجرثومي المرتبط بالعدسات اللاصقة وفق روسيا اليوم.

الاستحمام إحدى العادات اليومية التي نقوم بها دون تفكير، حتى أننا لا نتعامل معه كأحد الخطوات للحفاظ على شباب البشرة والشعر ليست فقط نظافتهما، ولكن هناك بعض الأخطاء التي ربما نرتكبها دون شعور تؤذينا.

وقدم موقع «Make up.com» 10 نصائح للاستحمام بالطريقة الصحيحة:

1- مشطي شعركِ قبل الاستحمام:

وذلك لأن الشعر المبلل أضعف، فعند تمشيطه أثناء الاستحمام يتعرض أكثر للتلف، ولكن يمكنكِ إعادة تمشيط شعركِ خلال مرة أخرى بعد وضع البلسم.

2- بللي شعركِ جيداً لمدة 10 ثوانٍ أولاً:

قبل البدء في وضع الشامبو، عليكِ شطف الشعر جيداً بالماء فقط لمدة 10 ثوانٍ، ليتخلص الشعر من الأوساخ وجزء من الزيوت الزائدة.

3- تعلمي الطريقة الصحيحة لغسل الشعر بالشامبو:

الشامبو من المواد أو المستحضرات التي لا يمكن الاستغناء عنها على الرغم من احتوائه على مواد كميائية مثل الكبريتات التي ربما تضر الشعر، لذا عند غسل الشعر بالشامبو عليكِ التأكد من أنكِ تتبعين الطريقة الصحيحة، فلا تكتفي بوضع الشامبو بشكل عشوائي، بل قومي بسكب ربع الكمية أولاً وغسل الجدور ثم الأطراف، ويفضل أن تستغرق عملية الغسل دقيقة، لضمان التخلص من الأوساخ والزيوت الزائدة.

4- لا تضعي البلسم على جدر الشعر:

من الأخطاء التي يقعن فيها الكثير من السيدات هي وضع البلسم على منبت الشعر مما يجعل شعركِ يبدو دهنياً، ولكن الأصح هو توزيع البلسم على الشعرات وخاصة نهاية الشعرة، كما أنكِ لست بحاجة لترك البلسم مدة طويلة، ولكن شعركِ يحتاج فقط بضع ثوانٍ لامتصاصه.

5- اختاري الصابون واللوفة المناسبين:

ونصح الموقع بضرورة اختيار صابون يحتوي على مادة مرطبة، كما أنه عليكِ التأكد من خلو اللوفة من البكتيريا، لاسيما بعد أن حذرت عدد من الدراسات من خطورة اللوفة كونها بيئة خصبة للبكتيريا، كما نصح الموقع بضرورة شطف الجسم مرة أخرى بعد الشعر، لأن تسرب البلسم على الجسم دون شطفه بطريقة جيدة ربما يتسبب في جفا الجلد.

6- إزالة الشعر خلال الاستحمام:

إذا قررتي إزالة الشعر خلال الاستحمام لابد أن تكون هذه الخطوة الأخيرة بعد الانتهاء من الاستحمام، أما إذا أردتِ عمل تقشير لبشرتكِ أو للأماكن الحساسة، فتكون خطوة التقشير قبل إزالة الشعر.

7- غسل الوجه هي الخطوة الأخيرة:

بعد الانتهاء من الاستحمام تماماً قومي بتغيير درجة حرارة المياه إلى مياة باردة، واستخدمي غسول الوجه الخاص بكِ وتجنبي استخدام اللوفة على وجهكِ.

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