ما هي فوائد وضع الليمون والملح بجانب السرير؟

المصدر: البيان

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تعمل رائحة الليمون على تحسين المزاج وتسهيل الاستيقاظ في الصباح في أيام الشتاء المظلمة والباردة.

الليمون وعصيره مفيدان ليس فقط في الطعام، بل لهما أيضًا تأثير إيجابي على الجسم. بطريقة أخرى، على سبيل المثال، من المفيد وضع الليمون والملح بجانب السرير.

وجدت دراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن رائحة الليمون تحسن الصحة النفسية، مما يجعل الاستيقاظ في الصباح في الشتاء أكثر راحة.

وتوفر ثمار الحمضيات زيادة في مستويات السيروتونين، وبالتالي تسهم في تحسن الأحاسيس.

هذه الحيلة يمكن أن تعطي ليلة سعيدة للأشخاص الذين يعانون من احتقان الأنف ونزلات البرد. ضع شرائح الليمون في طبق صغير وأضف الملح، وضعه بجانب السرير. وجد الباحثون أن هذا العلاج له تأثير مضاد للجراثيم على الجيوب الأنفية ويدعم جهاز المناعة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويمكن استخدام زيت الليمون بدلاً من الليمون. ويمكن وضع قطعة من القماش والصوف القطني مبللة بالزيت ووضعها بجوار السرير.

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