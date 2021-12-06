ماذا يحدث لصحتك عند المداومة على تناول الهيل؟

المصدر: وكالات

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اشتهر الهيل بفوائده الطبية منذ القدم بالإضافة لكونه أحد التوابل الأكثر شيوعًا، والهيل ذو قيم غذائية عالية ربطتها العديد من الدراسات بعدد كبير من الفوائد الصحية.

أبرز فوائد الهيل الصحية:

يساعد في الوقاية من السرطان

في دراسة أجريت عام 2012 نشرت نتائجها عبر المواقع الإلكترونية، تبين أن الهيل ينظم نشاط الجينات في خلايا سرطان الجلد، ويقلل من نشاط الجينات المرتبطة بانتشار ونمو السرطان.

كما وجد أن هناك مركبات في الهيل تحارب السرطانات، وهذه المركبات لها قدرة على قتل الخلايا السرطانية، ومنع نمو خلايا سرطانية جديدة.

يعزز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الهيل على مجموعة من الألياف والمواد الكيميائية المفيدة جدًا للجهاز الهضمي، إذ إنها تعمل على الاتي:

تساعد على علاج مشكلات المعدة، وتقلصات الأمعاء والنفخة.

تساعد على زيادة حركة الطعام عبر الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك، وتعزيز عملية الإخراج.

يساعد في خفض الكولسترول

الهيل غنى بالألياف الغذائية مما يعطيه خاصية مهمة، إذ إن الألياف تساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، مما يساهم في الوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

يساهم في السيطرة على الوزن

محتوى الهيل العالي من الألياف الغذائية قد يجعل له دور في تعزيز عملية فقدان الوزن، فكل ملعقتين كبيرتين من الهيل تحوي 3.2 غرام من الألياف الغذائية أي ما يساهم بتغطية ما يقارب:

13% من احتياج النساء اليومي من الألياف.

8% من احتياج الرجال من الألياف.

هذا يعني زيادة الشعور بالشبع وامتلاء المعدة بعد تناول الوجبات التي يدخل فيها الهيل، وتسهيل عملية الهضم والإخراج، ومما يجدر ذكره أن طبخ الهيل يساهم في تعزيز الفائدة المجنية من الألياف الغذائية التي يحويها.

يحتوي الكثير من الحديد والمنغنيز

يعد الهيل مصدرًا جيدًا للحديد والمنغنيز المهمين للعديد من العمليات الحيوية في الجسم، والتي تتمثل بالاتي:

يساعدان في عملية الأيض الخلوي.

يساعد الحديد في الوقاية من فقر الدم (Anemia)، ويوفر الأكسجين للخلايا.

يساهم المنغنيز في الحفاظ على صحة العظام.

يعالج الغثيان والقيء

يساعد تناول الهيل على الوقاية من بعض الأعراض المزعجة، مثل: الغثيان، والقيء، وخاصة التي من الممكن أن تحدث ما بعد الجراحات والتخدير.

قد وجد أن تطبيق خليط من الهيل والزنجبيل وبعض الزيوت الاساسية على الرقبة لمدة 30 دقيقة بعد تخدير العمليات الجراحية يساهم في تخفيف الاثار الجانبية وبعض الأعراض مثل: الغثيان، والقيء.

يحسن رائحة وصحة الفم

وجد أن من فوائد الهيل قدرته على تحسين رائحة الفم الكريهة، وهي وصفة تعد قديمة وتقليدية، فمن الممكن مضغ القليل من الهيل بعد الوجبة لتحسين رائحة النفس.

كما أن استعمال الهيل يساعد على الوقاية من البكتيريا والجراثيم التي قد تسبب تسوس الأسنان وأي مشكلات أخرى فيها.

تقوم بعض شركات تصنيع العلكة باستخدام الهيل في تركيبة علكة الفم بسبب خصائصه المفيدة تجاه الفم.

يمتلك الهيل فوائد أخرى

يوجد العديد من فوائد الهيل الأخرى، ولكنها بحاجة إلى المزيد من الإثباتات والدراسات التي تؤكدها، ومن أبرز فوائد الهيل الأخرى الاتي:

يعالج أعراض القولون العصبي.

يزيد من فقدان الشهية.

يعالج نزلات البرد والسعال، والتهاب الشعب الهوائية، والتهاب الفم والحنجرة.

يعالج مشكلات المسالك البولية.

يخفض مستويات السكر في الدم.

يحمي الكبد من الأمراض.

يعالج الأرق ويقي من الاكتئاب.

يحسن تدفق ودوران الدم.

العناصر الغذائية في الهيل

يعد الهيل قليل السعرات الحرارية، حيث تحوي الحصة منه أي ملعقتين كبيرتين على ما يقارب 36 سعرا حراريا.

كما أن الهيل هو مصدر غني للعديد من المغذيات المهمة، مثل: الألياف الغذائية، وبعض المعادن المهمة، والمركبات المضادة للسرطان.

الاثار الجانبية للهيل

يتم الحصول على فوائد الهيل إن تم تناوله بكميات امنة وعادية، لكن الإفراط في تناوله قد يؤثر على الفئات الاتية:

الحامل والمرضعة: إذ لا توجد معلومات ودراسات كافية حول الكميات الامنة للاستهلاك من قبل هذه الفئات، واثارها الجانبية عليهن.

الأشخاص الذين لديهم حصى في المرارة: تناول الهيل بكميات كبيرة قد يؤدي إلى المغص، وزيادة التشنجات لمن يعانون من حصى المرارة.

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