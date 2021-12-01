ما تأثير إضافة الفلفل الأسود إلى طعامك على صحتك؟

المصدر: وكالات

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يعتبر الفلفل الأسود من التوابل المفيدة جدًا للجسم، فهو ليس فقط عنصرا مهما للنكهة، وإنما أيضًا مصدر من مصادر المعادن والمواد المغذية، كما أنه من السهل دمجه في أي نظام غذائي، ووفق ما نشر موقع "GuideDoc" في تقرير عن فوائد الفلفل الأسود.

يحافظ على الطعام طازجًا

يحتوي الفلفل الأسود على مركبات مضادة للميكروبات التي تساعد في الحفاظ على الطعام طازجا، حيث يعتقد العديد من علماء الأنثروبولوجيا أن الفلفل كان جزءًا من تقنيات الحفاظ على الطعام في وقت مبكر.

مسكِّن طبيعي للألم

يساعد الفلفل الأسود على محاربة الصداع، حيث إن الفلفل الأسود توجد به مادة الـ"piperine" التي تساعد هذه المادة على تقليل إدراك الألم، فتعد مسكنا طبيعيا للآلام، علاوة على أثارها المضادة للالتهابات وخاصة التهاب المفاصل.

غني بالمعادن والفيتامينات

يحتوي الفلفل الأسود على الكثير من الفيتامينات والمعادن، حيث يحتوي على كمية سخية من فيتامين A وفيتامينات C وK، ويشتمل الفلفل الأسود على فيتامينات ومعادن أخرى مثل:

حمض الفوليك

الحديد

الزنك

الفسفور

الكالسيوم

الثيامين

البيريدوكسين

الريبوفلافين

المنجنيز

غني بمضادات الأكسدة

الفلفل الأسود أيضًا غني بمضادات الأكسدة، حيث أظهرت الدراسات أن زيادة استهلاك مضادات الأكسدة له تأثير إيجابي على بعض الحالات الصحية، حيث يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وكذلك أمراض القلب.

يعزز امتصاص الجسم للمواد الغذائية

يساعد الفلفل الأسود على امتصاص العناصر الغذائية مثل عنصر الكركمين الموجود في الكركم، فيقلل هذا من شدة العديد من الأمراض الرئيسية، بما فيها من سرطان البنكرياس ومرض الزهايمر والصدفية.

يساعد في التخلص من السموم بالجسم، ويقي من بعض أنواع السرطان، كما أنه علاج فعال للاكتئاب.

كما توصلت دراسات حديثة إلى وجود فائدة جديدة للفلفل الأسود، وهو من أشهر التوابل التي تساعد على تخفيض الوزن بغض النظر عن نوع الحمية المتبعة.

ونصح علماء بريطانيون بتطبيق أساليب مختلفة لـتخفيض الوزن بحسب الرغبة، بإضافة التوابل إلى الأطعمة المتناولة وخصوصًا الفلفل الأسود، عقب إثبات علماء من الهند لخصائصه الفريدة في هذا المجال.

وأثبت العلماء أن الفلفل الأسود يساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخفيض نسبة السكر في الدم، وتقوية أنسجة العظام.

وذكر العلماء في نتيجة الدراسة أن جميع أنواع الحميات مهما كانت غريبة بالنسبة للإنسان، تصبح فعالة في محاربة السمنة بشكل أكبر عند تناول التوابل المختلفة التي تحوي الفلفل الأسود بنسب كبيرة.

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