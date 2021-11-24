تعرف على أضرار شرب القهوة في الصباح

المصدر: وكالات

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يعتاد الكثير من الناس على شرب القهوة في الصباح، فشرب فنجانٍ واحدٍ في الصباح يساعد على تحريك الأمعاء؛ وذلك من خلال قدرتها على زيادة التقلّصات التي تنقل الطعام عبر الجهاز الهضميّ، إلا أنّ شرب كميّاتٍ كبيرةٍ من القهوة صباحاً قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال، بالإضافة إلى أنّها قد تزيد من حالات الارتداد المريئي سوءاً.

أضرار أخرى للقهوة

زيادة القلق

على الرغم من أنّ الجرعات المعتدلة من القهوة تساعد على اليقظة من خلال تأثيرها المعاكس لهرمون الأدينوسين الذي يفرزه الدماغ عند الشعور بالتعب، فالقهوة تُحفز إفراز هرمون الأدرينالين المرتبط بزيادة الطاقة، إلا أنّ العديد من الدراسات تشير إلى أنّ شرب كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى القلق والعصبية.

زيادة الكولسترول في الدم

يمكن أن يؤدي شرب القهوة غير المفلترة إلى زيادة مستويات الكولسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة، بالإضافة إلى رفع مستويات نوعٍ آخر من الدهون في الدم والمعروف بالدهون الثلاثية، الأمر الذي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولذلك يُنصح باستخدام مرشحات القهوة التي تساعد على التقليل من هذه الآثار.

رفع ضغط الدم

إنّ شرب جرعاتٍ عاليةٍ من القهوة، أو تناولها قبل ممارسة الرياضة قد يؤدي إلى رفع ضغط الدم، وخاصة بالنسبة للأشخاص غير المعتادين على تناولها، ويعود ذلك حسب ما أشارت إليه العديد من الدراسات، إذ إنّ لها أثراً تحفيزيّاً في الجهاز العصبي، ويجدر الذكر أنّ ارتفاع ضغط الدم يُعدّ أحد عوامل خطر حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وذلك لأنه قد يؤدي إلى تلف الشرايين بمرور الوقت، الأمر الذي يحدّ من تدفق الدم إلى القلب والدماغ.

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