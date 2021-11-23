8 أسباب وراء إصابة الرجال بالعقم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر طبيب المسالك البولية الهندي برامود ميهتا المتخصص بحالات الخصوبة بمستشفى صحارا في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش الهندية، 8 حقائق، ربما لا تخطر على بال الكثيرين، وراء العقم لدى الذكور؛ حسبما نشر موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص.

حقائق، وراء العقم لدى الذكور

1 - تزايد حالات العقم لمن هم فوق 35 عاماً

في الهند مثلا هناك حوالي 7% من الرجال يعانون من مشاكل العقم وخاصة من هم فوق سن 35 عاما، لكن السبب الدقيق لذلك غير معروف، غير أن معدل الحيوانات المنوية لديهم ينخفض بنسبة 52 في المئة تقريبا، ويستمر في التناقص كل عام.

2. الساعة البيولوجية لدى الرجال

تنخفض معدلات الخصوبة لدى الرجال بعد سن الأربعين، ومن ثم يصبح من الصعب عليهم أن يصبحوا آباءً؛ فإنجاب طفل بعد سن الأربعين أو أثناء وجود نوع من مشاكل العقم يمكن أن يؤثر حتى على الطفل ويؤدي إلى التوحد والفصام والسرطان في الطفولة، لذا تجب استشارة الطبيب.

3. الملابس

وجدت دراسات أجراها باحثون بجامعة هارفارد، أن الرجال الذين يرتدون ملابس خفيفة كالسراويل القصيرة الواسعة لديهم تركيز أعلى من الحيوانات المنوية، وفي المقابل تزيد الملابس الضيقة من درجة حرارة كيس الصفن مما يؤدي إلى ضعف إنتاج الحيوانات المنوية.

4. القدرة على الشم

تسمى متلازمة كالمان التي تسبب قصور الغدد التناسلية وفقدان حاسة الشم؛ وهي حالة وراثية يعاني فيها بعض الناس من ضعف حاسة الشم أو عدم القدرة على الشم على الإطلاق، إذ تحدث هذه الحالة مع سن البلوغ المتأخر ما يعني أن هرمونات النمو الجنسي لا تتطور وتؤدي هذه الحالة الى العقم إذا ما تركت دون علاج.

5. العقم المناعي

وهي حالة نادرة لا تحدث بشكل طبيعي؛ وتتلخص باستهداف جهاز المناعة للحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجل عن طريق الخطأ باعتباره فيروسا أو جسما غريبا يهاجم الجسم، وعادة ما تحدث هذه الحالة عندما يكون فيها الشخص مريضا بشدة أو يعاني من إصابة.

6. مدة النوم

وُجد أن الرجال الذين ينامون أكثر من 9 ساعات في اليوم لديهم انخفاض أكبر في عدد الحيوانات المنوية مقارنة بمن ينامون لـ 7 ساعات. علما ان مدة النوم المثلى المحددة للشباب هي حوالي 7- 7.5 ساعة.

7. نوع الطعام

الأشخاص الذين يتناولون اللحوم كل يوم تقريبا لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية من أولئك الذين لا يفعلون ذلك. وفي هذا الإطار يوصي الأطباء بتجنب الدهون الزائدة والسكر واللحوم الحمراء وفول الصويا من أجل زيادة عدد الحيوانات المنوية.

لذا يجب يتناول الشخص المزيد من الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة، كما يمكن تناول الحبوب الكاملة والخضروات الورقية والمكسرات والبذور والأسماك والبروتينات الحيوانية الخالية من الدهون.

8. الهاتف الجوال

لا يقتصر هذا على الهواتف فحسب بل يجب تجنب أي أجهزة تنتج حرارة أو يمكن أن تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية؛ لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر على كيس الصفن لأنه يسبب الحرارة مما يقلل من عدد الحيوانات المنوية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز