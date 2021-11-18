15 فائدة سحرية.. شاهد ماذا تفعل حفنة من القرفة في صحتك

المصدر: البيان

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تنتمي شجرة القرفة الصغيرة إلى عائلة Lauracea. ويعود أصلها إلى سريلانكا وتزرع في العديد من البلدان الاستوائية، وهناك أربعة أنواع رئيسية للقرفة منها كاسيا وأشهرها السيلان وتعتبر هي أكثر تكلفة وهي حلوة المذاق لها طعم حاد ورائحة عطرية شهية، بينما كاسيا هي أقل تكلفة ولونها قاتم وهي المتوفرة بكثرة في الأسواق.

إليكم أبرز فوائد القرفة:

1. السرطان

أكدت دراسة نشرت من قبل الباحثين في وزارة الزراعة الأميركية أن القرفة تقلل من انتشار سرطان الدم والأورام اللمفاوية والخلايا السرطانية.

2. السكر

وجدت الدراسات أن القرفة تحتوي على بعض البوليفينول التي يمكن أن تساعد الناس مع مرض السكري من النوع 2 من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم.

3. الكوليسترول

الكالسيوم والألياف في القرفة تساعد في القضاء على أملاح الصفراء من الجسم. وتساعد هذه العملية على خفض مستويات الكولسترول العالية.

4. الادراك

أظهرت العديد من الدراسات أن رائحة ونكهة القرفة بمثابة منبه للعقل، وربما تحسين الذاكرة، وايضا تحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وتجلو البصر.

5. الدورة الدموية

تحتوي القرفة على كمية كبيرة من مركب يسمى الكومارين، وهي تساعد على منع تجلط الدم الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب.

6. المفاصل

نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، تساعد القرفة في تخفيف آلام التهاب المفاصل وتصلب العضلات والمفاصل.

7. الفطريات

تفيد القرفة شربا في علاج فطريات الكنديدا البيضاء وهي فطريات تستفحل في الأمعاء وتنتشر في الجسم كله وثبت أن القرفة تفتك بسلالات الكنديدا المقاومة للعقاقير الكيماوية.

8. الجهاز التنفسي

تعالج القرفة نزلات البرد المعتادة أو الشديدة. كما تعالج الانفلونزا، التهاب الحلق واحتقانه.

9. عملية الهضم

القرفة فعالة جداً لتحسين الهضم. فإنها تساعد على إزالة الغازات غير المرغوب فيها والأطعمة indigested من الأمعاء. كما تقضي على الحموضة والإسهال والغثيان الصباحي.

10. وجع الطمث

مدرة للطمث حيث يستعمل مشروبها الساخن كثيرا من قبل النساء خاصة بعد الولادة لإدرار الطمث والمساعدة في تخفيف الآلام والأوجاع والتقلصات بعد الولادة.

11. وجع الأسنان

القرفة علاج مفيد جدا لوجع الأسنان.

12. جهاز المناعة

خليط من العسل ومسحوق القرفة يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة، والقضاء على التعب ولها خصائص مضادة للشيخوخة.

13. رائحة الفم

مزيج من العسل ومسحوق القرفة هي أيضا ممتازة لعلاج رائحة الفم الكريهة.

14. للصداع

القرفة مفيدة في علاج الصداع الناجم عن التعرض للهواء البارد.

15. المسالك البولية

وفقا لدراسة فإن الاشخاص الذين يأكلون القرفة بشكل منتظم ليست لديهم أي مشاكل في المسالك البولية.

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