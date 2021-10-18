تحذير من خطأ شائع عند اختيار البطاطس قد يسبب التسمم

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حذر الطبيب ومقدم البرامج الروسي ألكسندر مياسنيكوف من خطأ شائع يرتكبه البعض عند شراء البطاطس، والذي يمكن أن يسبب التسمم.

وتحدث الطبيب الروسي عبر برنامجه في قناة «روسيا 1» حول الدرنات الخضراء الظاهرة على حبة البطاطس نفسها. مشيراً إلى أن «الأجزاء الخضراء من البطاطس تحتوي على مركب السولانين السام».

ونصح مياسنيكوف بتناول البطاطس المهروسة أو المسلوقة مع قشورها، لأنها تحتوي على البوتاسيوم، وهي مفيدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أوصى بإعطاء الأفضلية للبطاطس الطازجة أول قطافها.

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