ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ليلاً؟

المصدر: وكالات

يعتبر الموز من الفواكه الاستوائية ويحتوي على قيمة غذائية عالية فهو مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل فيتامين A وفيتامين C وكذلك المعادن المهمة مثل الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور وتعتبر نسبة الدهون به قليلة جدا فهي 0.33ج في كل 100 جرام

يساعد رجيم الموز في برامج إنقاص الوزن وذلك لاحتوائه على الألياف والكربوهيدرات وكذلك لأن الموز يعطي إحساسا كبيرا بالشعور بالشبع، كذلك فإن الموز غني بالمعادن والفيتامينات المفيدة فهو ايضاً يحتوي على طاقة عالية فأكل موزتين يعطيك ما يكفي من الطاقة للسير على الأقدام لمدة ساعة لذلك عند الشعور بالتعب والارهاق عليك بتناول الموز.

بسبب احتواء الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم فهو يعتبر من أفضل الفواكه التي تساعد على ضبط ضغط الدم بالجسم فهو يعتبر أداه لضبط ضغط الدم، ويعتبر من أفضل الفواكه في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب قوامه الناعم وهو يعتبر الفاكهة الوحيدة التي ممن أكلها نية دون ان تسبب ضِيق في الحالات المرضية. حيث يحيد الموز من حموضة المعدة ويخفف كذلك من التهاب بطانة المعدة. وعند تناول الموز ليلاً تضاف إليه الكثير من الفوائد، منها:

جودة نوم أفضل:

يحتوي الموز على نسبة عالية من المغنسيوم، وتشير الدراسات إلى أن استهلاكه يوميا قد يزيد من إنتاج الميلاتونين، ما قد يساهم في تعزيز جودة النوم لديك، ويقلل من مستويات الكورتيزول أو ما يعرف بـ "هرمون التوتر".

تسهيل عملية الهضم:

يؤدي تخمر النشا المقاوم الموجود في الموز إلى إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFA)، مثل الزبدة، وثبت أنها تعزز الهضم الصحي عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الأمعاء.

إنقاص الوزن:

كما أنه غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، وأظهرت الأبحاث أنه قد يزيد من الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة، كما يحتوي على كمية وفيرة من البروتينات التي تساهم في إنقاص الوزن بصورة فعالة.

تحسين البشرة:

بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، وخاصة المنجنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين، لذلك استهلاكه يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين البشرة.

زيادة مستويات الطاقة:

يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك ويمنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

تدعيم صحة القلب:

يحتوي أيضا على البوتاسيوم، الذي يمكن أن يساهم في تدعيم صحة قلبك، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪.

الحفاظ على صحة العين:

وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يحتوي الموز على فيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، وتحسين الرؤية في الليل.

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