لش تطلق مجموعة العناية بالبشرة الجديدة!

المصدر: البيان

لأولئك الذين يبحثون عن توهج صيفي أو لتحسين روتين العناية ببشرتهم، أطلقت لش خمسة منتجات جديدة بما في ذلك لفائف منظفات الوجه المنعشة وقناع العين وأقنعة الوجه الطازجة الجديدة المتوفرة في متاجر لش وعلى الموقع الإلكتروني والجدير بالذكر أن لش تصنع المنتجات الطازجة في مطبخ لش - دبي للحفاظ عليها طازجة ومُبردة من يوم التصنيع إلى يوم الاستعمال.

المنتجات الطازجة هي الأفضل

يمكن للعملاء الدخول إلى متجر لش المحلي أو الموقع الإلكتروني للحصول على منتجات مصنوعة يدوياً، وفقاً للتقاليد الفرنسية لشراء المنتجات الطازجة يومياً من السوق، ثم التوجه إلى المنزل للعمل عليها مباشرة.

من خلال تقديم مجموعة من المنتجات المبتكرة والفعالة للوجه، تريد لش منح العملاء الفرصة لتبني أسلوب حياة جديد والتسوق للحصول على أفضل مستحضرات التجميل المتاحة. هذه المنتجات هي نتيجة سنوات من التطوير في صناعة مستحضرات تجميل قصيرة العمر من مكونات طبيعية.

"المنتجات الطازجة ليست فقط مهمة بالنسبة لنا، بل ما يعرفنا ويحدد هويتنا."

مو كونستنتاين - الشريكة المؤسسة في لش ومخترعة المنتجات

أفضل استخدام للمنتجات الاستخدام الطازج - يتم استخدام المنتجات على أفضل وجه في يوم شرائها، أو في أقرب وقت ممكن:

براش ستروكس

قناع طازج للوجه

مكونات مغذية تغذي بشرتكم، مما يجعلكم مستعدون لما يخبئه المساء لكم.

يُستخرج القليل باستخدام فرشاة قناع الوجه وتُمرر برفق على الوجه. يُترك لمدة ١٠ دقائق، ثم يُغسل بالماء الدافئ أو بقطعة قماش. أنتم الآن جاهزون للتألق!

غلين كوكو

قناع طازج للوجه

قناع للوجه فاخر بشكل فائق فهو مليء بزبدة اللوز الغنية ومسحوق الكاكاو الذي يتميز بقدرته على الامتصاص. تمتزج زبدة اللوز اللذيذة مع بودرة الكاكاو لتمنح بشرتكم النعومة. أخرجوا القناع من الثلاجة لبضع دقائق قبل الاستخدام، ثم يُوضع بالتساوي على بشرة رطبة. يُترك لمدة عشر دقائق ثم يُشطف بالماء الدافئ وقطعة قماش.

كيوكامبر

قناع للعين

لبرودة وتهدئة العين بالخيار والأعشاب البحرية بفضل مهروس الخيار الطازج لتقليل الانتفاخ وتنعيم الخطوط الدقيقة. ما عليكم سوى وضعه على عينيك ثم الجلوس والاسترخاء. مرافقة مثالية لأقنعة الوجه الطازجة.

يُحفظ في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للاستخدام. يمكن أن يحفظ في الثلاجة لمدة 3 أسابيع من الشراء.

آلو بامبو

مُنظف للوجه بالسكر

قولوا مرحباً لمنظف البامبو وزبدة الكاكاو الملينة مع الصبار الطازج المفعم بالبرودة، هذه المكونات الرائعة مشتراة من مشاريع الزراعة المستدامة في كينيا.

يؤخذ القليل من المنظف ويدلك مع المياه في راحة اليد قبل وضعه على الوجه برفق ثم يتم غسله بالماء.

إيلايب أوف فَيث

مُنظف للوجه بالسكر

حان الوقت للشعور بالحنان مع زبدة الإيليبي ومعاودة الإيمان بفوائدها، فقد تم استخدام هذه الزبدة لعدة قرون لترطيب البشرة والشعر. مزيج مهدئ وناعم من حليب اللوز وبودرة الكالامين لتهدئة البشرة أثناء التقشير مع مقشر الزبدة الرائع هذا!

يؤخذ القليل من المنظف ويدلك مع المياه في راحة اليد قبل وضعه على الوجه برفق ثم يتم غسله بالماء.

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