مصر.. «محشي الكرنب» في خطر

المصدر: البيان

تشكل ظاهرة التغير المناخي خطراً كبيراً على البشرية جميعاً، لأنها تهدد حتى المحاصيل الزراعية والخضروات، ما قد يعرض طبقاً مصرياً فريداً في مطبخها الشعبي إلى الاندثار وهو محشي الكرنب.

ومحشي «الكرنب» واحد من هذه الأكلات التي يحتفظ بمكانة مميزة داخل البيوت المصرية على كل أشكالها ومستوياتها، لكن هل تخيلت يومًا أن يختفي هذا المحشي من الوجود بسبب اختفاء مكوناته الأساسية: «البصل والطماطم والكرنب»؟!

مؤخرًا تصاعدت صرخات علماء البيئة من أن التغيرات المناخية ما بين موجات الصقيع وارتفاع الحرارة بشكل جنوني أثر على أسواق الخضروات التي قادت إلى شح في بعض المحاصيل التي تهدد سوق الغذاء.

وقال الدكتور زكريا فؤاد فوزي الأستاذ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث وعضو التحالف العالمي للزراعة الذكية مناخيًا بـ«الفاو» إن عن وجود تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية على مناحي الحياة المختلفة منها البيئة والزراعة.

ويحذر من أن التغيرات المناخية تصيب المحاصيل والخضروات لاسيما المحاصيل الثمرية مثل الطماطم والفراولة أو المحاصيل الورقية في مقتل، ومن هنا تكثف مصر من مساعيها لاستنباط أصناف جديدة من تقاوي الطماطم والفلفل والخيار والباذنجان والبطاطس.

تحركات سريعة نفذتها مراكز البحوث الزراعية المصرية للسيطرة على آثار التغيرات المناخية التي تعصف ببعض المزروعات، وفي مقدمتها «الطماطم، البصل، الكرنب، البطاطس» وجميعها تمثل العمود الفقري لطبق «محشي الكرنب» المصري.

ليس هذا فحسب؛ بل إن الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أكد أن الوزارة شكلت لجنة لدراسة التغيرات المناخية وتقديم التوعية المناسبة للمزاعين بشأنها، حتى يتسنى لهم الحفاظ على محاصيلهم والخروج من نوبات الحرارة المرتفعة بأقل الخسائر.

وفي سبيل ذلك شرعت «الزراعة» في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الحقلية، مثل البطيخ والشعير، والطماطم والكنتالوب، وذلك وفق خطة استراتيجية تشارك فيها العديد من الجهات المعنية من الزراعة والمناخ.

مقادير المحشى الكرنب



1 كرنب متوسطة

ماء

1 كوب أرز

بصلة صفراء شرائح

1 كوب طماطم، المفروم أو مكعبات

1/2 كوب بقدونس مفروم طازج

1/2 كوب شبت طازج مفروم

ملح وفلفل

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1/2 ملعقة صغيرة بهارات

1/4 كوب زيت الزيتون

3 ثمرات طماطم مبشورة، أو يمكن استبدلها بكوب من صلصة الطماطم "المسبكة"

1 بصلة صفراء، مفرومة

1 ملعقة الكمون

1 طماطم شرائح



طريقة عمل محشى الكرنب



- قومي بإزالة الأوراق الأولى من الكرنب

- ثم قومي بغسله بالماء البارد أولاً

- قطعي الكرنب إلى قطع صغيرة تصلح لأن تلف ويفضل أن تكون مربعات.

- قومي بوضع "حلة" على النار به ماء واتركيها حتى تغلى.

- ضعي ورق الكرنب فى وعاء كبير من الماء المغلي، وبملاحظته حتى تصبح نصف ناضجة.

- اخرجيها من الماء حتى تبرد، وثم قطعى الأوراق إلى أصغر وقومى بإزالة أى عروق سميكة.

خلط مكونات المحشي



فى وعاء كبير للخلط، ضعي الأرز والبصل المفروم والطماطم المفرومة والأعشاب والتوابل والزيت، ثم ضيفي 1/2 كوب من صلصة الطماطم و1/4 كوب الماء، وتخلط بملعقة.

- يفضل أن تضعى الخليط على النار لمدة 5 دقائق.



بطانة المحشي

- فى إناء "حلة "عميق قومي بوضع شرائح البصل والطماطم، واتركيها جانبًا.

لف المحشي

- قومي بإحضار ورق الكرنب وضعيه على سطح خشبى مستوى، ثم ضيفى 1 ملعقة صغيرة (أكثر إذا كانت أوراق أكبر) من خليط حشو الأرز، ثم اذهبى إلى نهاية ورقة، وابدئي فى لف الورقة، وحاولي أن تحكمي الإغلاق حتى لا يخرج الحشو من ورق الكرنب، ثم كرري هذه الخطوات حتى تنهي أوراق الكرنب كله، وقومي برصة واحدة تلوى الأخرى فى "الحلة"



طريقة طهى المحشي



- ضيفي نصف كوب الطماطم.

- ثم ضعي كوب ونصف ماء ولابد أن تراعى أنه بالكاد تغطى الماء الكرنب.

- ضيفى ملعقة الكمون إلى "الحلة" الكرنب

- ضعي "الحلة" على النار واتركيها لتطهو على نار عالية لمدة 5-7 دقائق حتى ينخفض ​​السائل إلى النصف.

- ثم قومى بتقليل الحرارة إلى النصف، وغطي عليه تمامًا.

- اتركى المحشى لمدة 15 دقيقة أخرى ولكن افتحى الغطاء قليلا أو حتى يجف تمامًا و ينضج الأرز .

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