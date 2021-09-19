ريجيم الفلفل الأسود .. مفعول سحري لخسارة الوزن

المصدر: البيان

يعتبر الفلفل الاسود من التوابل الغنية بالفوائد الغذائية ويعتبر من اكثرها شعبية على مستوى العالم.

وريجيم الفلفل الأسود هو إحدى الحميات المتبعة السحرية لخسارة الوزن، لاسيما أن الفلفل الأسود يحمل فوائد صحية عديدة لأنه غنى بالفيتامينات مثل فيتامين A، وفيتامين سى، والعديد من المعادن والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، حيث تبين أنه من التوابل السحرية التي تلعب دورا في حرق الدهون، وذلك طبقا لتقرير نشر في موقع تايمز أوف أنديا.

وفسر الخبراء قدرة الفلفل الأسود في خسارة وزنك، حيث يحتوي على مادة البيبيرين، وهو مركب يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويسهم في منع تراكم الدهون، كما أنه يزيد من تركيز الكولسترول الجيد، وحرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر.

ويعتمد ريجيم الفلفل الأسود، على بضعة خطوات تساعدك في رحلة إنقاص وزنك، حيث يسهم في خسارة ما يعادل 5 كيلو من وزنك خلال أسبوعين، كما يسهم في التخلص من الدهون الحشوية والبطن، كما يمنع من تشكيل خلايا دهنية جديدة بالجسم وفق اليوم السابع.

ولخسارة وزنك من خلال ريجيم الفلفل الأسود، اتبع الخطوات التالية:



1.يتم إضافة معلقة وربع من الفلفل الأسود والليمون واضافته للماء المغلى وتناوله خلال الوجبات.

2. إضافة معلقة من الفلفل مع كوب من الماء الدافئ مع إضافة معلقة من العسل الأبيض.

3. يمكنك إضافة ربع معلقة من الفلفل الأسود الى قطع البطيخ وخفقه جيدا بالخلاط وتناوله مثلجا.

4.يمكنك إدراجه إلى كل وجباتك خلال اليوم، فعليك تناول معلقة أو معلقتين منه بشكل يومى.

5. يمكنك تناول شاى الفلفل الأسود الذى يمكن تحضيره من خلال كوب من الشاي الأخضر المضاف إليه الزنجبيل المطحون، نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6. يمكنك مضغ من معلقتين الى ثلاثة ملاعق من الفلفل الأسود مباشرة على معدة فارغة كل صباح.

7. يمكنك استخدام زيت الفلفل الأسود، وإضافة قطرة واحدة منه الى كوب من الماء، لتناوله قبل الإفطار.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز