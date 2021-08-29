5 طرق سحرية لنظيف الولون

المصدر: البيان





يبحث الكثير عن طرق تنظيف القولون للتخلص من السموم والغازات وتسهيل عملية الهضم والتخلص من التوتر الذي يحدث بسبب انتفاخ القولون والشعور بالاسترخاء، والتخلص من الشعور بالصداع والتخلص من التهابات المعدة التخلص من تهيج القولون ،والتخلص من مشاكل عسر الهضم وزيادة طاقة الجسم.

وهناك عدة طرق طبيعية لتنظيف القولون في المنزل وباستخدام مكونات بسيطة ومنها أولا الليمون فهو يحتوي على فيتامين سي الهام لصحة الجسم وهذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم.

كما أن شرب عصير الليمون يساعد على التخلص من سموم الجسم، فالليمون يعمل على تنشيط الكبد وتحفيزه لطرد السموم المتراكمة من الجسم ، وعن كيفية استعمال الليمون لتنظيف القولون فقم بوضع شرائح الليمون في إناء على النار بعد إضافة كوب من الماء إليه واتركه حتى الغليان، ثم اطفأ النار واشربه بعد أن يصبح دافئاً مع تحليته بملعقة من العسل.

ثم يأتي التفاح كحل سحري؛ حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعمل على تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الطعام داخل الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن التفاح يساعد على حرق الدهون، وعن كيفية استعمال التفاح لتنظيف القولون قم بتقطيع التفاح إلى قطع صغيرة وضعها في الخلاط الكهربائي مع وضع كوب من الماء، وقم بشرب هذا العصير يومياً مع العشاء.

وينصح الأطباء بتناول الزبادي فهو يفيد في تحسين عملية الهضم ويساعد على هضم الطعام وبالتالي التخلص من مشاكل الهضم بسبب تناول الوجبات الغنية بالدهون، كما أنه يساعد على التخلص من اضطرابات المعدة، وبالتالي يقلل من الإصابة بحموضة المعدة، وعن كيفية استعمال الزبادي لتنظيف القولون تناول كوب من الزبادي يومياً فهو عشاء صحي، ويمكنك وضع قطرات الليمون عليه إن كنت ترغب في إنقاص وزنك.

ويعد شرب الماء من أهم الأمور التي تساعد على التخلص من آلام القولون فبعض الأشخاص لا يشربون الماء بكثرة وهذا يؤدي إلى جفاف الجسم وتشقق الجلد، وبذلك يصبح الجسم غير قادر على التخلص من السموم المتراكمة فيه وبالتالي يزيد خطر الإصابة بأمراض الكلى، لذا فشرب الماء الدافئ على الريق أمر هام جداً للتخلص من السموم بالإضافة إلى تنشيط الكبد.

وأخيرا الزنجبيل فهو من الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الطفيليات والبكتيريا الموجودة في البطن. وعن كيفية استعمال الزنجبيل لتنظيف القولون قم بوضع ملعقة من الزنجبيل المطحون في كوب ثم أضف الماء المغلي عليها مع تغطيته حتى يصبح دافئاً ويمكن تحليته بالعسل حسب الرغبة.

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