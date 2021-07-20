من انتاج "كارمات" الفرنسية.. بيع أول قلب بشري مصنع بالكامل

المصدر: البيان

أعلنت شركة "كارمات" الفرنسية أمس الاثنين أنها باعت للمرة الأولى قلبا اصطناعيا صنعته بالكامل تحت اسم "ايسون" التجاري، وقد استُخدم في جسم مريض في مدينة نابولي الإيطالية تحضيرا لعملية زرع، في أول صفقة بيع للشركة منذ إنشائها سنة 2008.

وأكدت الشركة في بيان أن هذه العملية "أجريت على يد فريق تشيرو ماييلو جراح القلب في مركز نابولي الاستشفائي، أحد المراكز التي تتمتع بأكبر خبرة على صعيد القلوب الاصطناعية في إيطاليا"، وفق "مونت كارلو".

وفي ديسمبر 2020، حصلت "كارمات" على الضوء الأخضر لتسويق قلبها الاصطناعي في أوروبا، والذي يمهد لعملية زرع القلب، بفضل نتائج إيجابية لدراسة انطلقت سنة 2016 ولا تزال مستمرة.

وأشارت "كارمات" إلى أن هذه العملية "تشكل أول صفقة بيع" منذ إنشائها سنة 2008 كما تمثل "خطوة كبرى تفتح صفحة جديدة لتطوير المجتمع".

وقبل بضعة أيام، في 15 يوليو، أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية أنها زرعت للمرة الأولى في الولايات المتحدة قلبا اصطناعيا بالكامل في إطار دراسة سريرية أجريت في جامعة ديوك في دورهام بولاية كارولينا الشمالية.

وسيتم اختيار عشرة مرضى يمكن إجراء عملية لهم في إطار هذه التجربة عملا ببروتوكول دراسة موافق عليه من وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (اف دي ايه). وتتولى ثلاثة مراكز أمريكية حاليا اختيار المرضى.

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