خبير طبي يكشف الجانب الإيجابي للذبحة الصدرية

المصدر: البيان

كشف خبير طبي عن الجانب الإيجابي للذبحة الصدرية التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، مؤكداً أن ألم الذبحة الصدرية يُعَدُّ إحدى النعم التي امتنَّ بها علينا الخالق عز وجل.

وأوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر، أن الذبحة الصدرية عبارة عن ألم ناتج عن ثقل في منتصف الصدر أو أعلى الأمعاء، مشيراً إلى أن من أسبابها عدم تكافؤ وتوازن احتياج عضلة القلب للأكسجين.

وقال موافي، أمس، خلال برنامجه "ربي زدني علماً" على شاشة قناة "صدى البلد"، إنه في حالة نقص الأكسجين في عضلة القلب أو زيادة احتياجها إليه تحدث الذبحة الصدرية، لافتاً إلى أن هناك شريانين يغذيان عضلة القلب، وشرياناً تاجياً أعلى القلب وظيفته تغذية عضلة القلب من خلال نقل الأكسجين.

وأضاف أنه في حالة ضيق أحد الشريانين أو كليهما لأي سبب، يبدأ نقص الأكسجين، مبيناً: "لو ربنا -سبحانه وتعالى- معملناش ذبحة صدرية كانت تبقى كارثة".

وتابع: "الألم نعمة من الله، فهو تنبيه من عند الله للذهاب إلى الطبيب وإجراء الفحوص"، محذراً من خطورة الذبحة الصامتة التي تصيب بعض مرضى السكر.

وذكر أن أحد مضاعفات السكر التهابات الأعصاب، مشيراً إلى أنه من الممكن عدم وجود الأعصاب التي تنقل آلام الذبحة الصدرية عند مريض السكر.

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