إطلاق تجربة سريرية لقلب اصطناعي في الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

أعلنت مجموعة "كارمات" الفرنسية عن أول عملية زرع لقلب اصطناعي كامل من صنعها تجرى لمريض في سياق دراسة سريرية في الولايات المتحدة.

وأجريت هذه العملية في مستشفى جامعة دوك في دورام (كارولاينا الشمالية)، وفق ما جاء في بيان.

وتلقت ثلاثة مراكز أمريكية أخرى تدريباً في هذا الصدد وهي تختار حالياً المرضى للمشاركة في الدراسة.

وسيُختار عشرة مرضى مؤهلين لعملية الزرع هذه للمشاركة في هذا العلاج، عملاً ببروتوكول الدراسة الذي حظي بموافقة الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية (إف دي إيه).

وقال المدير العام لمجموعة "كارمات" ستيفان بيات، في بيان، إن "هذه الدراسة السريرية الأمريكية الأولى ستكون حاسمة لنموّنا في أكبر سوق عالمية للأجهزة الطبية".

وتنوي "كارمات" البدء بتسويق قلبها الاصطناعي الكامل تحت اسم "ايسون" في خلال عام 2021، مع التركيز بشكل خاص على فرنسا وألمانيا.

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