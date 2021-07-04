ما الذي يعنيه ظهور بقع حمراء على الجلد؟

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ذات صباح تصحو من نومك لتتفاجأ بوجود بقعة حمراء على جلدك فينتابك الهلع. لكن لا تقلق، ليست نذيراً بوجود سرطان ما، بل مجرد ورم وعائي كرزي تصفه الدكتورة جيسي تشيونغ أخصائية الأمراض الجلدية الحاصلة على شهادة البورد بالظاهرة الحميدة بالكامل.

وتفصل تشيونغ في حديث نقله موقع «هيلث دايجست» المسألة بالإشارة إلى أن تلك البقع الكرزية اللون، نتوءات صغيرة ذات لون أحمر فاتح تتكون من أوعية دموية. كما أنها غير مؤذية ولا تسبب الألم، لكنها قد تنزف دماً عند حكّها.

وتوضح تشيونغ بأن تلك البقع قد نجدها في أي مكان على الجلد، لكنها غالباً ما تظهر على مناطق الصدر والجذع والذراعين والساقين.

وعلى الرغم من معرفة أن تلك الأورام الصغيرة ليست خبيثة، فإننا نتساءل ما الذي قد يجعلها تظهر فجأةً. وتقول الدكتورة هادلي كينغ، المتخصصة بالأمراض الجلدية الطبية والتجميلية: «لا نعرف السبب المحدد لذلك، إلا أن هناك عاملاً وراثياً يجعل بعض الناس أكثر عرضةً للحصول عليها».

وتشير كينغ إلى أن العمر والهرمونات والحمل كلها أمور تعرف بدورها بظهور تلك الأورام.

أما إذا كنا نتساءل عن لونها الأحمر الكرزي، فإنه يعود بحسب ما تشير إلى تركز خلايا الدم الحمراء بداخلها، وتضيف: «مع أنه لا توجد ضرورة لإزالة تلك البقع فإن ذلك ممكن من خلال بعض العلاجات بالحرق الكهربائي والعمليات الجراحية بالليزر أو الاستئصال. ومع التأكيد بأن تلك البقع الحمراء الصغيرة لا تعتبر مؤذية للصحة، إلا أنه مع نمو أي طفرات جلدية، لا بد من تحديد موعد مع الطبيب إذا كنت تشعر بالقلق، لا سيما لدى مشاهدة بعض التغيرات غير الطبيعية».

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