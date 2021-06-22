علامات في الأيدي تحذر من الإصابة بنوبة قلبية

المصدر: وكالات

تحدث النوبة القلبية عندما يكون تدفُّق الدم إلى القلب مسدودًا. ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى، والتي تكوِّن لويحة في الشرايين التي تغذي القلب (الشرايين التاجية).

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتمزق اللويحة وتشكِّل جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي تدفُّق الدم المتقطع إلحاق ضرر بجزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.

كما أن النوبة القلبية، والتي يُطلق عليها أيضًا احتِشاء عضل القلب، قد تكون مميتة، ولكن العلاج قد تحسن بِشكلٍ كبير على مدار السنين.

تتضمن علامات النوبة القلبية وأعراضها الشائعة ما يلي:

ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر

غثيان أو عسر هضم أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن

ضيق النفس

عرق بارد

الإرهاق

دوار أو دوخة مفاجئة

يصاب شخص بنوبة قلبية كل خمس دقائق في المملكة المتحدة، والسبب الرئيسي في الحادث المميت هو مرض القلب التاجي، غير أن هناك ثلاثة أدلة على يديك تكشف عن احتمالية إصابتك بهذه الحالة.

يحدث مرض القلب التاجي عندما تضيق الشرايين التي تزود عضلة القلب بالدم الغني بالأكسجين بسبب تراكم المواد الدهنية وهي عملية تُعرف باسم تصلب الشرايين.

عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب، تحدث نوبة قلبية، والتي خلالها وفق مركز جونز هوبكنز ميديسن تبدأ خلايا العضلات داخل العضو في الموت، وفي غضون 30 دقيقة من حرمان عضلة القلب من الأكسجين، يمكن أن يحدث ضرر لا يمكن إصلاحه.

هل أنت مصاب بمرض القلب التاجي؟ هناك 3 علامات على يديك قد تؤكد حقيقة ذلك وتدق ناقوس الخطر من إمكانية إصابتك بنوبة قلبية قاتلة، بحسب موقع express.

1.طفح جلدي على الأصابع

من علامات التحذير من أمراض القلب، وجود "طفح جلدي أصفر يميل إلى البرتقالي" على أصابعك.

يدل ذلك على مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة للغاية التي قد تلعب دورا في تصلب الشرايين.

تقول جمعية القلب البريطانية الخيرية المختصة بالكوليسترول: "من المعروف أن المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية تساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب".

2. بقعة داكنة تحت الأظافر

يمكن رؤية مؤشر آخر محتمل لمرض القلب على أظافرك.

إذا لم تضرب أو تصدم أصابعك مؤخرا، وتظهر بقعة داكنة تحت الأظافر، فقد تكون علامة تحذير على مشكلة في القلب.

تقول مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "نقاط صغيرة من الدم المحتبسة تحت ظفرك يمكن أن تشير إلى وجود عدوى في بطانة قلبك أو الصمامات، تسمى التهاب الشغاف".

وأوضحت أن التهاب الشغاف يحدث عندما تصاب البطانة الداخلية لحجرات القلب والصمامات بالعدوى، ويحدث هذا عندما تدخل البكتيريا أو الفطريات إلى مجرى الدم، وتلتصق بصمامات القلب المشوهة أو أنسجة القلب التالفة.

وحذرت من أن التهاب الشغاف يمكن أن يضر قلبك بشكل أكبر ويمكن أن يهدد حياتك.

3. الأصابع الزرقاء أو الرمادية

الأصابع الزرقاء أو الرمادية يمكن أن تدل على مشاكل في القلب. ويمكن أن يكون هذا التغير في اللون نتيجة لقلة الدم الغني بالأكسجين في الدورة الدموية، ويحدث هذا في الغالب بسبب ضيق الأوعية الدموية المسدودة وهي علامة مميزة لأمراض القلب.

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