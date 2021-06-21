ما أسباب رائحة الشعر الكريهة وكيفية التخلص منها؟

المصدر: دبي ــ البيان

رائحة الشعر الكريهة هي حالة قد تكون عابرة أو قد تكون مؤشرًاً على الإصابة بمشكلة صحية ما، فما هي أسباب وطرق علاج رائحة الشعر الكريهة؟

إليك قائمة بأبرز أسباب رائحة الشعر الكريهة:

1. الإصابة ببعض المشكلات الصحية

قد تتسبب بعض الأمراض أو المشكلات الصحية بظهور رائحة الشعر الكريهة، مثل:

بعض المشكلات الجلدية التي قد تصيب فروة الرأس، مثل: قشرة الرأس، والصدفية، والتهاب الجلد، بحسب ويب طب.

فرط تعرق فروة الرأس، أو عدم القيام بغسل الشعر وتنظيفه بالشكل الكافي بعد ممارسة أنشطة قد تسبب تعرق فروة الرأس.

خلل في هرمونات الجسم.

متلازمة رائحة الشعر الكريهة.

2. اتباع حمية غذائية غير مناسبة

قد يتسبب تناول أنواع معينة من الأغذية بظهور رائحة كريهة للجسم عمومًا، بما في ذلك فروة الرأس، خاصة الأغذية الاتية: الثوم، والبصل، ومنتجات الحليب والألبان، والأطعمة المقلية، والطعام الحار.

3. اتباع ممارسات غير سليمة أثناء العناية بالشعر

قد يكون سبب رائحة الشعر الكريهة أمورًا متعلقة بروتين العناية اليومية بالشعر والذي قد يتضمن ممارسات غير مناسبة أو ممارسات خاطئة، مثل:

ارتداء غطاء الرأس أو القبعة لفترات طويلة نسبيًا.

استعمال ماسكات شعر بمكونات كريهة الرائحة.

استعمال مستحضرات عناية بالشعر غنية بالمواد الكيميائية الضارة.

غسل الشعر باستخدام مياه شديدة السخونة.

إهمال نظافة الشعر.

4. عوامل متعلقة بالبيئة المحيطة

من الممكن أن تتسبب بعض العوامل البيئية بظهور رائحة الشعر الكريهة، مثل:

التواجد في بيئة هواؤها ملوث.

التواجد في منطقة تتميز بطقس عالي الرطوبة.

طرق التخلص من رائحة الشعر الكريهة

إليك قائمة بأهم الطرق التي من الممكن اتباعها للتخلص من رائحة الشعر الكريهة:

1. استخدام الزيوت العطرية

قد يساعد استخدام بعض الزيوت العطرية على تخفيف حدة الرائحة الكريهة للشعر والتخلص منها، لا سيما هذه الزيوت: زيت البنفسج، وزيت شجرة الشاي، وزيت النعناع، وزيت القرنفل، وزيت الزنجبيل، وزيت الكركم، وذلك بسبب تمتعها بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا وللفطريات وللالتهابات، وقدرتها في تنظيف فروة الرأس من الخلايا الميتة والإفرازات التي ربما سبب تراكمها ظهور رائحة كريهة في فروة الرأس.

2. استخدام خل التفاح

يتمتع خل التفاح بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، لذا فإن استخدامه على فروة الرأس قد يساعد على تحسين رائحة وحالة فروة الرأس الصحية، لا سيما في حال كان سبب رائحة الشعر الكريهة بكتيريًا.

3. استخدام عصير الليمون

يحتوي الليمون على مجموعة من المركبات الكيميائية التي قد تساعد على تخفيف حدة الأعراض المرافقة لبعض مشكلات الشعر وفروة الرأس.

4. استخدام صودا الخبز

لصودا الخبز الفوائد الصحية العديدة المحتملة، ومن الممكن استخدامها لعلاج الرائحة الكريهة للشعر، وذلك لما تتمتع به هذه المادة من خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا التي قد تسبب رائحة الشعر الكريهة.

5. طرق أخرى

يوجد العديد من الطرق الأخرى التي قد تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة للشعر، مثل:

استخدام شامبو مضاد للبكتيريا.

استخدام شامبو يحتوي على الكبريت.

تطبيق عصير الطماطم أو عصير البصل لمدة 20-30 دقيقة موضعيًا على فروة الرأس والشعر قبل غسل الشعر بالماء والشامبو.

كيف تستطيع تجنب رائحة الشعر الكريهة؟

من الممكن لاتباع هذه النصائح أن يساعدك على تجنب الإصابة بهذه الحالة المزعجة:

غسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو خالٍ من المواد المعطرة وخالٍ من المواد الكيميائية الضارة.

ارتداء أغطية للرأس عند الخروج، وذلك لحماية الشعر من التعرض للهواء الملوث.

تجنب ملامسة الشعر وفروة الرأس بكثرة.

علاج المشكلة الصحية التي ربما سببت رائحة الشعر الكريهة.

استخدام أدوات نظيفة للعناية بالشعر.

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