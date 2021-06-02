اكتشاف مسبب الأمراض المرتبطة بتناول اللحوم الحمراء

المصدر: إعداد: فاتن صبح

قاد فريق من الباحثين بقيادة الدكتور كارستن زنغلر في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو دراسة تستكشف كيفية تأثر النبيت الجرثومي المعوي بنظام الغذاء الغني بحمض (Neu5Gc) الموجود في اللحوم الحمراء.

وحدد الباحثون الأنزيم في النبيت الجرثومي المعوي الذي يطلق الكربوهيدرات المسبب للالتهابات.

وقام الفريق، وفقاً لموقع "نيه" بدراسة على فئران معدلة جينياً بحيث كما البشر يكون مصدر الحمض الوحيد عبر الطعام.

وحين عاينوا نماذج البراز وجدوا فروقات شاسعة في البكتيريا مقارنة مع تلك غير المعدلة جينياً. وكشف ذلك بأن عدم قدرة على إنتاج حمض (Neu5Gc) يؤثر بشكل هائل على النبيت الجرثومي المعوي للفئران.

وتبين أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً غنياً بحمض (Neu5Gc) الموجود في اللحوم الحمراء كان لديها أنواع أقل من البكتيريا في النبيت الجرثومي المعوي مقارنةً بتلك التي التزمت بنظام قائم على الصويا.

غير أنه ظهر عدد من أنواع متعددة من البكتيريا الأخرى، بما في ذلك العصوانية المعروفة بفعاليتها في استخدام حمض السياليك. ويمكن لمنع الكربوهيدرات المسبب للالتهابات من دخول أنسجة الجسم أن يقلص مبدئياً من الأمراض المرتبطة بتناول اللحوم الحمراء.

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