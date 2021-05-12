طريقة جديدة لكشف سرطان الدم مبكراً

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت أخصائية أمراض الدم الروسية يوليا نيناشيفا، عن المؤشرات التي يجب الانتباه إليها في نتيجة تحليل الدم، من أجل الوقاية من السرطان.

وأشارت نيناشيفا، حسب موقع «روسيا اليوم»، إلى أن تحليل الدم السريري، يكشف ليس فقط انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم، بل ومستوى كريات الدم الحمراء. وقالت: «ارتفاع الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء، يشير إلى ضرورة استشارة الطبيب. لأن هذا قد يكون مؤشراً للإصابة بسرطان الدم، كما يشير ارتفاع مستوى الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء إلى هذا المرض».

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