ماذا يحدث للجسم عند تناول نوى التمر؟

المصدر: وكالات

يعتبر نوى التمر، التي تشكل 6-15٪ من الوزن الإجمالي للتمور الناضج، عادة ما يتم التخلص منها، أو استخدامها كمكون لتغذية الحيوانات أو تحويلها إلى قهوة خالية من الكافيين، وتتكون نوى التمر من الكربوهيدرات والألياف الغذائية والدهون والرماد والبروتين.

بالإضافة إلى ذلك، وجد أن محتوى مضادات الأكسدة في زيت بذور التمر (DSO) مشابه لزيت الزيتون، والذي يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة من أجل تلبية متطلبات المستهلك.

علاج مشاكل السكر في الدم

كما تم العثور على بذور التمر مفيدة في علاج مشاكل السكر في الدم ومرض السكري ومضاعفاته، وفقًا لتاريخ بحث حديث، أظهرت البذور آثارًا وقائية محتملة ضد مضاعفات مرض السكري المبكرة لكل من الكبد والكلى.

العوامل المضادة للفيروسات

تعمل بذور التمر كعوامل مضادة للفيروسات ضد مختلف الفيروسات المسببة للأمراض البشرية، ويمكن أن يكون مفيدًا في العلاج والوقاية من العديد من أنواع العدوى الفيروسية، أظهرت الأبحاث أن مستخلصات التمر تظهر قدرة قوية على منع عدوى Pseudomonas phage ATCC 14209-B1 ومنع التحلل البكتيري تمامًا.

منع تلف الكلى والكبد

بذور التمر غنية بالبروانثوسيانيدينات التي تساعد في الواقع على حماية الكبد والكلى من التلف، تشير إحدى الدراسات إلى أن مستخلص بذور التمر الغني بالبروانثوسيانيدينس يحمي من تسمم الكلى والكبد الناجم عن المواد الكيميائية.

فوائد نوى التمر العامة

تحتوي نواة التمر على مواد تعمل كمضادات تأكسد تقلل إصابة الإنسان بالأمراض الخطيرة كالقلب.

تعمل على محارب خلايا الجسم المصابة بمرض السرطان.

تقي الدماغ من الإصابة بالأمراض الخطيرة كالزهايمر والأمراض العصبية.

تعمل نواة التمر على وقاية الإنسان من مرض الشيخوخة.

يمكن استخدامها في تحسين حالة مريض السكري حيث تنظم مستوياته بالجسم.

يمكن أن تخلص الإنسان من وزنه الزائد وتقيه من السمنة.

مفيدة جدًا لمرض الضغط المرتفع حيث تعمل على تقليل نسبته المرتفعة عن الحد.

تعمل نواة التمر على خفض المستوى الضار من عنصر الكوليسترول بالجسم.

تعمل نوى التمر على تنعيم الشعر إذا تم إضافة مسحوقها مع زيت الزيتون.

يعمل مسحوق نوى التمر في إطالة الشعر بشكل كبير بخلطه مع كريمات أو زيوت مفيدة.

مسحوق نوى التمر بالعسل يحارب نزلات البرد والوقاية منها لتوافر معادن تقتل الفيروسات به.

يمكن أن تستخدم في صناعة القهوة لإضافة نكهة لذيذة لها وخلوها من الكافيين.

يمكن طحنها وإضافتها إلى العصائر لزيادة قيمته الغذائية.

يدخل مسحوقها في صنع الكيك.

يمكن أن يتم استخدامها في إطعام الدواجن والماشية كعلف.

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