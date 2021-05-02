استعراض إجراءات عزل مصابي «كوفيد-19» والمخالطين وأولياء الأمور

المصدر: دبي - البيان الصحي

حرصت هيئة الصحة بدبي ضمن الأدلة الإرشادية المهمة التي أصدرتها خلال جائحة «كوفيد 19» على إعدادها بشكل علمي موثوق ومبسط، وبلغة مباشرة يفهمها الجميع، تأتي أدلة: المصابين بـــ كوفيد-19، والمخالطين، وأولياء الأمور (الخاص بالطلبة).

وفي ضوء تكرار أسئلة واستفسارات المجتمع حول مجموعة من الأمور والحالات الصحية المتصلة بفيروس كورونا، استعرضت الهيئة، جملة من أهم التساؤلات وإجابتها الموثقة، وفي مقدمة ذلك تعريف المصاب بـــ كوفيد-19، بأنه كل شخص خضع لفحص البلمرة المتسلسل PCR في مؤسسة صحية معتمدة وكانت نتيجته إيجابية تؤكد إصابته بــ كوفيد-19 إيجابية بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أعراض للمرض.

وفيما يخص مجموعة التساؤلات والإرشادات المهمة، فقد جاءت كتالي:

أولاً: ما يخص دليل المصابين

هل يمكنني الحصول على شهادة خلو من المرض؟

يمكن الحصول على شهادة خلو من المرض بعد استكمال فترة العزل الصحي، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800342 أو من خلال تطبيق COVID19-DXB.

متى يتم تطبيق العزل المنزلي للمصابين بكوفيد-19؟

يتم تطبيق العزل المنزلي في حال توفر شروط ومتطلبات هذا العزل للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي من أعراض المرض، أو تكون الأعراض بسيطة، مع توافق المنزل لاشتراطات العزل.

ما هي شروط ومتطلبات العزل المنزلي؟

• توفر غرفة منفصلة مع حمام خاص.

• استقرار الحالة الصحية للمريض.

• ألا يكون أي من المقيمين في المنزل من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

• توفر وسائل اتصال، مثل وجود هاتف فعال.

• التزام المريض والمتواجدين معه بالإجراءات الاحترازية الموصى بها في حالات العزل المنزلي.

• توفر عدة الإسعافات الأولية التي تحتوي على جهاز قياس درجة الحرارة.

الفئات الأكثر عرضة للخطر من كوفيد-19، هم:

• من هم فوق 60 سنة.

• الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، مثل:

- مرضى السكري.

- أمراض القلب الخطيرة، مثل نقص التروية القلبية.

- ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم.

- أمراض الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة بما في ذلك الربو المعتدل إلى الشديد.

- أمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي.

- مرض الكبد المزمن.

- مرضى السرطان الذين ما زالوا يخضعون للعلاج.

- المرضى الذين يستخدمون الأدوية البيولوجية أو الأدوية المثبطة للمناعة.

- المرضى الذين لديهم تاريخ زراعة أعضاء.

- الأشخاص من أي فئة عمرية، ممن يعانون من السمنة المفرطة، أو الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الأساسية، خاصة إذا لم يتم التحكم فيها جيداً.

- أي حالة صحية قد تضعف المناعة.

• أصحاب الهمم.

• الأشخاص الذين يقيمون في مراكز الرعاية طويلة الأجل.

ما هو المطلوب من المريض أثناء العزل المنزلي؟

• على المريض عزل نفسه عن المقيمين معه في المنزل لكامل مدة العزل (10 أيام)، حتى لو كان يتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليه أية أعراض.

• تحميل التطبيق الذكي COVID19 DXB، والتسجيل فيه، واتباع الخطوات المطلوبة.

• مراقبة الأعراض وقياس درجة الحرارة بشكل مستمر.

• قراءة المريض ومن معه في المنزل لكافة الإرشادات التي يتم توفيرها.

• يجب على المريض عند تناول الطعام استخدام الأطباق و الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة والتخلص منها على الفور.

• يفضل أن يقوم المريض بغسل ملابسه بنفسه. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب على الشخص استخدام غسالة وأكياس منفصلة في غرفة العزل وجمع كل العناصر الملوثة في كيس نفايات منفصل.

• غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الفم عند السعال أو العطاس.

• يفضل استخدام حاوية ذات الفتح الآلي دون لمس للمخلفات التي يحتمل أن تكون معدية.

التأكد من أن القائمين بالأعمال المنزلية يحرصون على اتباع جميع التدابير الاحترازية عند التعامل مع النفايات والغسيل.

ما هو المطلوب من أسرة المصاب أثناء فترة العزل المنزلي؟

• البقاء في غرف منفصلة عن المريض.

• مراقبة الأعراض التي قد تطرأ عليهم، وفي حال ظهورها يجب الاتصال على الرقم المجاني 800342

• يجب استخدام الكمامة الطبية عند وجود أشخاص آخرين، أو عند حضور فريق الرعاية الصحية.

• غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية على الأقل بشكل مستمر، خاصة قبل وبعد إعداد الطعام، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد خلع الكمامات الطبية، والقفازات الطبية، وكلما بدت اليدين متسختان، ويفضل استخدام المناشف الورقية لتجفيف اليدين.

• تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير نظيفة.

• يجب أن يكون عدد مقدمي الرعاية الصحية محدوداً، بحسب حاجة المرضى للمساعدة، وأن يتمتع مقدم الرعاية بصحة جيدة، ولا يعاني من أية أمراض مزمنة.

ثانياً: ما يخص دليل المخالطين

متى يعتبر الشخص مخالطاً لحالة إيجابية؟

يُعتبر الشخص مخالطاً إذا قضى وقتاً على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بــ كوفيد-19 بمسافة أقل من مترين ولمدة تزيد عن 15 دقيقة (أثناء العمل أو الدراسة أو مع أحد أفراد العائلة أو أثناء استخدام وسائل النقل العام أو غيرها) سواء قبل ظهور الأعراض على الحالة بيومين، أو منذ إجراء اختبار كوفيد-19 الإيجابي للحالة المؤكدة (التي لم تظهر عليها أعراض)، أو في أي وقت خلال فترة المرض ومدتها 10 أيام.

متى يبدأ الحجر الصحي؟

يبدأ الحجر الصحي من تاريخ آخر مخالطة مع حالة إيجابية مؤكدة لمدة 10 أيام.

ماذا يعني الحجر الصحي؟

يعني تقييد حركة المخالطين لحالة إيجابية لمدة 10 أيام، وذلك للحد من اختلاطهم بالآخرين خلال هذه الفترة، والتي تبدأ من تاريخ آخر مخالطة مع حالة إيجابية مؤكدة. وتعتبر مدة 10 أيام هي فترة الحضانة المثبتة علمياً لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المحتمل انتقال الفيروس وحدوث عدوى خلال هذه الفترة.

لماذا يتم تحديد مدة 10 أيام للحجر الصحي ولماذا يجب إتمام هذه المدة؟

لأن مدة حضانة الفيروس تمتد إلى 10 أيام، ولو لم تظهر الأعراض حتى لو كنت في حالة صحية جيدة لأنك قد تكون حاملاً للفيروس وتتسبب بالعدوى للآخرين في هذه الفترة.

هل الخضوع للحجر الصحي يعني أنني مصاب بمرض كوفيد-19؟

يعتبر الحجر الصحي إلزامياً، ولكن ليس بالضرورة أن يكون جميع المخالطين مصابين بالفيروس، وهذا الإجراء احترازي للتأكد من عدم انتقال العدوى لهم ولغيرهم.

ثالثاً: ما يخص أولياء الأمور

الإجراءات العامة حالة مخالطة الطفل لشخص مصاب بـــ كوفيد-19؟

• لا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR، إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر، وينبغي حينها التوجه لطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة بنتيجة فحص PCR.

• ستمنح المدرسة طفلك فرصة التعلم عن بُعد، لذا شجع طفلك على الالتزام بالتعلم عن بُعد.

تقييم

• قبل العودة إلى المدرسة بيومين تقريباً، سيقوم طبيب المدرسة/ الممرض بالتقييم الافتراضي للحالة للتأكد من أن طفلك لا يعاني من أعراض وعلامات المرض.

• إذا سُمح لطفلك بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحية، من أجل السماح له باستئناف الدراسة داخل المدرسة.

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